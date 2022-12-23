Packard, 1,8 milyon TL fon hedefiyle yatırım turunda

Ülkemizde ve dünyada sayısı giderek artan karavan, deniz aracı ve kampçılara taşınabilir elektrikli klima ile buzdolabı sistemini bir arada sunan Packard, 1,8 milyon TL fon toplama hedefiyle paya dayalı kitle fonlama kampanyasını başlattı. Girişim şirketi, fonbulucu’da 21 Şubat’a kadar devam edecek kitle fonlaması sonunda alacağı ilk yatırımla kısa vadede seri üretime geçerek 1 yıl içerisinde 240 adet üretim kapasitesi amaçlıyor. Ağustos 2023'te Orta Doğu öncelikli olmak üzere Avrupa ve Amerika pazarına hazır duruma gelmeyi planlayan Packard, 2023 yılı sonunda ürünlerinin en az %10'unu ihraç edecek.

Packard girişimi, şirket paylarının %12’sini yatırımcılara arz ettiği yatırım turunun başlama tarihi olan 23 Aralık Cuma günü saat 10.00 itibari ile 21 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verecek. Ek paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Ayrıca Packard’ın KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı 259 bin 918 TL miktarındaki fon, yatırım turu sonunda toplanan fon ile birlikte şirket sermayesine ilave edilecek. Yapılan iş birliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi BAU HUB ve İBE Business Institute, yatırım turu kampanyası süreci ve sonrasında girişime destek olacak.

Prestijli firmalardan mentorluk aldı

Sürdürülebilirlik, karbon ayak izi ve mobiliteyi odağına alarak kullanıcıların valiz gibi taşıyıp istedikleri yerde kullanabilecekleri klima ve buzdolabı sistemleri geliştiren Packard, mobil uygulama ve yapay zeka ile kontrol edilip ürünün bulunduğu ortamın önceden iklimlendirilmesine olanak sağlıyor. Güneş panelinden, bataryalardan ve araç elektrik aksamından aldığı enerji ile çalışan sistemin THS-4 aşamasındaki ön prototipi 2020 yılında TÜBİTAK'ın destekleriyle geliştirildi. Proje; test ve deneme aşamalarında yaşanan problemlerin analizi ve yapılması gereken iyileştirmelerin ardından THS-8 aşamasında prototip üretimi için TÜBİTAK 1512 desteğine de hak kazandı. 2021 yılında İTÜ Çekirdek'teki şirket kurulumu sonrasında THS-8 seviyesindeki çalışmalara başlayan Packard; aynı zamanda Garage Innovation Hub, Hidrokon, Arçelik, YEDAŞ, Seiso gibi prestijli firmalarından mentorluk aldı.

“Yeni yatırım turları ile operasyonlarımızı yurt dışında ilerletmeyi amaçlıyoruz”

Kitle fonlaması ile hedefledikleri finansmana yatırımcıların gücüyle erişerek operasyonlarını hızla büyütmeyi amaçladıklarını söyleyen Packard Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Acar, “Yatırım almamız için en doğru finansal araç olduğunu düşündüğümüz kitle fonlaması, bize hızlı finansman sağlayarak sektördeki teknolojik trendleri zamanında yakalamamıza ve daha fazla ürün üretmemize katkı sunacak. Gelecekte düzenleyeceğimiz yeni yatırım turları ile operasyonlarımızı yurt dışında ilerletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Haziran 2024’te pazar hacmimizi %10'a çıkarmayı hedefliyoruz”

Packard Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Acar ise Geliştirdiğimiz üründe taşınabilirlik, klima ve buzdolabı sisteminin bir arada yer alması, yapay zeka ile verimli enerji tüketimi, mobil uygulama üzerinden kontrol ve ani enerji yüklerine karşı koruma yapısı bizi rakiplerimizin önüne geçiriyor. Orta vadede, ürünümüzün yurt dışındaki pazar hacmimizi büyütmek için şubelerin sayısını yükselteceğiz. 2024 Mart ayında Dubai, İngiltere ve Almanya'da temsilcilikler açmak istiyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere, Avrupa pazarında İngiltere ve Almanya'da hacmimizi büyüteceğiz. 2024 Aralık ayına kadar ürettiğimiz ürünlerin %30'unu ihraç etmeyi hedefliyoruz. 2024 Aralık ayında gerçekleştireceğimiz yeni yatırım turu ile elektrikli araçların iklimlendirme sistemlerinde verimliliği ve etkinliği yükseltmek üzerine yeni ürünümüzü orta çıkaracağız. 2024 Haziran ayında Türkiye'de pazar hacmimizi %10'a çıkarmayı, 2025-2026 sezonunda ise üreteceğimiz ürünlerin en az %50'sini ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Packard; uzun vadede Taşınabilir Elektrikli Klima ve Buzdolabı, Elektrikli Oto Park Klima ve Elektrikli Araç İklimlendirme Çözümü ana başlıklarındaki ürünleri ile Seri A ve Seri B yatırım turu gerçekleştirecek. Girişim şirketi 2028 Eylül ayında toplam üretim hacmini Türkiye'de %35, yurt dışında ise %12,2 seviyesine çıkarabileceğini öngörüyor.