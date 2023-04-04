"Parametrik sigortalar avantajlı"

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, son zamanlarda öne çıkan parametrik sigortaların böylesi durumlarda daha avantajlı konuma sahip olduğunu belirterek, “Parametrik sigortalar, deprem hasarları konusunda en tamamlayıcı ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Depreme ilişkin parametrik sigortalarda, hasar ödemeleri için, sözleşmede belirlenen büyüklükteki bir depremin meydana gelmiş olması ve söz konusu ev veya işyerinin deprem bölgesinde yer alması şartlarının oluşması yeterli. Bu noktada zarardan bağımsız olarak, sözleşmede belirtilen tutarın ödemesi en kısa sürede sigortalıya yapılabiliyor. Bu da sigortalının nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor” dedi.

Parametrik sigortaların özellikle küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle oldukça cazip olduğunu vurgulayan Murat Çiftçi, şöyle devam etti: “Parametrik sigortalar, verilere dayalı olarak tespit ediliyor. Burada maddi kayıp ve fiziksel hasar olmasa bile poliçede belirtilen parametrelerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalıya ödeme yapılabiliyor. Parametrik sigortalar, doğal afetlerin yol açabileceği zararlar ve salgın hastalıklara karşı da güvence verebiliyor. Özellikle enerji, altyapı ve konaklama sektörlerinde kullanımı yaygın olan parametrik sigortalar, hava olaylarına bağlı risklerin sigortalanamadığı veya çok düşük teminatlarla sigortalandığı durumlarda önemli avantajlar içeriyor. Yine büyük çaplı terör saldırılarında şehir ve havaalanları zararlarının karşılanması, nehir suyu seviyesi düşüklüklerinde nakliye ve imalat şirketlerinin finansal risklerinin teminat altına alınması, toplu taşıma grevleri sırasında yaya trafiğinin azalması durumunda perakende satış mağazalarının gelirlerinin korunması ve bulaşıcı salgın hastalıklarda otellerin nakit akışlarının korunması gibi çeşitli teminatlar içeriyor.”