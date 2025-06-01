Paris Saint-Germain Avrupa’nın yeni kralı! Tarihi zaferle gelen servet

Münih’in büyüleyici atmosferinde oynanan 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa futbolunun yeni bir sayfasını açtı. Finalde İtalyan devi Inter Milan'ı 5-0 gibi sansasyonel bir skorla mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), yıllardır hayalini kurduğu kupaya ilk kez ulaşmanın coşkusunu yaşadı. Ancak bu zafer, sadece bir sportif başarı değil; aynı zamanda kulüp tarihinin en büyük mali başarısı olarak da kayıtlara geçti.

Yıllardır dev bütçelerle kurulan kadrolar, yapılan yatırımlar ve teknik ekip tercihleri, sonunda meyvesini verdi. Katar destekli kulüp, UEFA’nın yeni gelir dağıtım sistemi sayesinde Şampiyonlar Ligi serüveninden toplamda yaklaşık 118 milyon Euro kazandı. Bu dev rakam, grup aşaması performansı, eleme turlarındaki başarılar, final galibiyeti ve yayın gelirlerinden gelen bonusları içeriyor.

UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni format ve genişletilmiş ödül havuzu, takımların gelirlerini ciddi oranda artırdı. Turnuvaya katılım ücretiyle başlayan süreçte, her galibiyet ve her tur, PSG'nin kazancına kazanç kattı. Finalde kupayı havaya kaldıran takım olarak 6,5 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusunu da hanesine yazdıran Fransız ekibi, sadece sahada değil, kasada da zirveye yerleşti.

Paris Saint-Germain'in bu büyük başarısı, kulübün uzun vadeli planlamasının ve sabrının karşılığı olarak görülüyor. Finalin yıldızı genç Desire Doue olurken, teknik direktör Luis Enrique'nin takımı sahada adeta ders verircesine bir futbol sergiledi. 5-0'lık galibiyet, Şampiyonlar Ligi final tarihinin en farklı skoru olarak da tarihe geçti.

Şimdi PSG’yi UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi yeni mücadeleler bekliyor. Ancak bu tarihi gece, hem sahada hem de kasada kazanılan zaferle, PSG’nin artık Avrupa'nın en tepesine yerleştiğini ilan ettiği gece olarak hafızalara kazındı.