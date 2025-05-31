UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan taraf PSG oldu. 12. dakikada Achraf Hakimi ve 20. dakikada Desire Doue'nin golleriyle Fransız ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili olan taraf Fransız ekibiydi. 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu'nun fileleri havalandırmasıyla Luis Enrique'nin öğrencileri hem Devler Ligi finalini en farklı skorla kazandı hem de tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez final oynayan Inter, 1964, 1965 ve 2010'da kupanın sahibi olmuştu.

İkinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Interli milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 70. dakikada sahada kaldı.