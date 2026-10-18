Paris'te milyonlarca euroluk yağma: 1500 mağaza hedef alındı

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Fransa genelinde yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen protestolar, cumartesi günü birçok kentte şiddet ve yağma olaylarına sahne oldu. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Nice ve Limoges'te çok sayıda iş yeri saldırıya uğradı.

Maskeli gruplar, mağazaların camlarını kırarak ve metal kepenklerini zorlayarak içeri girdi. Süpermarketler, lüks butikler ve çeşitli perakende işletmeleri yağmalandı. Pazar sabahı Paris'te sokaklara çıkan vatandaşlar, kırık camlar, çöpler ve tahrip edilmiş iş yerleriyle karşılaştı.

Fransa'nın birçok kentinde mağazalar yağmalandı

Olaylarda Carrefour, Franprix ve Monoprix gibi büyük market zincirlerinin yanı sıra lüks mağazalar, barlar ve elektronik sigara satışı yapan işletmeler de hedef alındı. Siyah kıyafetli ve maskeli grupların bazı mağazaların kepenklerini zorla açarak raflardaki ürünleri çaldığı bildirildi.

Yağma olaylarının Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Rennes dahil birçok kente yayılması, işletmelerdeki hasarın boyutunu artırdı.

Carrefour'un 50 mağazası hedef alındı

Carrefour Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Alexandre Bompard, pazar günü yaptığı açıklamada grubun toplam 50 mağazasının saldırılardan etkilendiğini duyurdu.

Bompard, bunların 19'unun Carrefour marketi ve süpermarketi olduğunu belirtti. Diğer perakende zincirlerine ait yaklaşık 1500 mağazanın da benzer şiddet olaylarından etkilendiğini ifade eden Bompard, yaşananların ciddi ekonomik ve insani sonuçlar doğuracağını söyledi.

Hasarın maliyeti 10 milyon euroyu aşacak

Bompard, saldırılar nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetlerini geçici olarak azaltmak zorunda kalacağını belirtti. Franchise işletmelerinde çalışan onlarca kişinin kısa süreli çalışma düzenine geçmesinin beklendiğini aktaran Bompard, onarım maliyetinin 10 milyon euroyu aşacağını açıkladı. Yağmalanan iş yerlerinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Esnaf yaşadıklarını anlattı: Her şeyimi kaybettim

Paris'teki Place de la République yakınlarında iş yeri tahrip edilen bir esnaf, Fransız medya kuruluşu Brut'a yaptığı açıklamada bütün birikimini işletmesine yatırdığını söyledi.

Yaşananların ardından ailesinin geçimini nasıl sağlayacağını bilemediğini anlatan esnaf, büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Brut'un haberine göre bir komşusu, iş yeri zarar gören esnafa destek olmak amacıyla bağış kampanyası başlatmaya karar verdi.

Paris Belediyesi mağdur işletmeler için harekete geçti

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, olaylardan etkilenen esnafa destek verileceğini açıkladı. Grégoire, zarar gören işletmeler için acil bir görev gücü oluşturulmasını istediğini belirtti. Bu ekibin hasar tespiti yapması, mağdur esnafa destek sağlaması ve idari işlemler ile sigorta süreçlerinde yardımcı olması planlanıyor.

Öte yandan Paris'in başka bir noktasında, Place de Clichy yönünde ilerleyen gösterinin barışçıl şekilde devam ettiği bildirildi.

2 binden fazla gözaltı, 600'ü aşkın yaralı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, cumartesi günü yaşanan olaylara ilişkin pazar günü açıklama yaptı. Nuñez, ülke genelindeki olaylarda 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca 600'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Fransa'da protestoların ardından güvenlik önlemleri ve hasar tespit çalışmaları sürerken saldırıya uğrayan işletmeler yeniden faaliyete geçmeye çalışıyor.