Pay satışlarına SPK freni: Borsa dışında yüzde 2 ve 4 sınırı getirildi

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SPK'nın 31 Ağustos 2026 tarihli bülteninde, Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi kapsamındaki kişilerin borsa dışında gerçekleştirebileceği pay satışlarına ilişkin yeni ilke kararı duyuruldu.

Buna göre fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası, herhangi bir 12 aylık dönemde borsa dışında satılamayacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan ortaklıklarda ise bu sınır yüzde 4 olarak uygulanacak.

Sınırlama; özel emir, Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleriyle gerçekleştirilen satışları da kapsayacak. Hesaplamalarda satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınacak.

Belirlenen oranları aşan miktarda payın devredilmek istenmesi halinde, Pay Tebliği'nin ilgili maddelerindeki şartlar aranmaksızın devir öncesinde pay satış bilgi formu düzenlenerek SPK'nın onayına sunulacak.

SPK tarafından onaylanan pay satış bilgi formu olmadan, söz konusu ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek. Ayrıca onaylı form olmadan bu paylar özel emir veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemeyecek veya virman yapılamayacak.

SPK, bu işlemlerde sorumluluğun payını devreden ortak ile devre aracılık eden yatırım kuruluşlarında olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2026'dan önce Borsa dışında gerçekleştirilen satışlar ise herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

Bazı şirketler kapsam dışında

SPK kararına göre BIST 30 Endeksi'nde yer alan ortaklıklar ile yönetim hakimiyeti doğrudan veya dolaylı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarına ait olan ortaklıklar yeni sınırlamaların dışında tutuldu.

Bu şirketler için söz konusu satış sınırlamaları ve şartlar uygulanmayacak.