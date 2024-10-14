Pekin’in küresel üretimdeki gücü devam ediyor: İhracat üst üste 6. ayda da büyüme kaydetti

Çin'in ihracatı, Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artış kaydederek büyüme serisini altıncı aya taşıdı. Ancak bu oran, Ağustos ayında görülen yüzde 8,7’lik artışa göre yavaşlama gösterdi. Ekonomistler, Eylül ayında yüzde 6'lık bir büyüme bekliyordu.

Çin'in ithalatı ise Eylül ayında yüzde 0,3 oranında arttı. Bu verilerle birlikte Çin’in ticaret fazlası, Eylül ayında 81,71 milyar dolara gerileyerek Ağustos ayındaki 91,02 milyar dolar seviyesinin altında kaldı. İhracat hızındaki yavaşlama, Çin’in küresel üretim hakimiyetini sürdürme çabalarına rağmen dikkat çekti.

Çin, ihracatta sağladığı bu büyüme ile küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürürken, küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler ihracat performansında zorluklar yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda Çin’in ihracatındaki büyümenin yavaşlamaya devam edip etmeyeceğini dikkatle izleyecek.