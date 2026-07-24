Pentagon’un yazılım hesabı üç şirkete bağlandı

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Pentagon, Oracle ve Microsoft yazılımlarına yönelik iki büyük kurumsal sözleşmeyle teknoloji satın alma sistemini yeniden yapılandırdı. Yaklaşık iki ay içinde açıklanan anlaşmaların toplam potansiyel büyüklüğü 16,7 milyar dolara ulaştı.

Son anlaşma kapsamında Oracle, Pentagon’un kurum içi sunucu sistemlerinde kullanılan yazılım lisanslarını tek sözleşmede toplayacak. Microsoft ürünleri ve hizmetlerini kapsayan önceki sözleşme ise Dell Federal Systems üzerinden yürütülecek.

Sözleşme büyüklükleri doğrudan ve tek seferde yapılacak ödemeleri göstermiyor. Tutarlar, belirlenen süreler boyunca verilebilecek siparişler ve kullanılabilecek lisanslar için açıklanan azami sözleşme değerlerini ifade ediyor.

Oracle sözleşmesi 7 milyar dolar

Pentagon, Oracle ile beş yıllık ana dönem ve beş yıllık uzatma seçeneği içeren bir kurumsal yazılım anlaşması imzaladı. Toplam süresi 10 yıla ulaşabilecek sözleşmenin büyüklüğü yaklaşık 7 milyar dolar olarak açıklandı.

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından müzakere edilen anlaşma, Pentagon ile Oracle arasında kurum içi yazılım kullanımı için imzalanan ilk doğrudan kurumsal sözleşme oldu. Daha önce farklı birimler tarafından ayrı ayrı yapılan Oracle alımları tek satın alma kanalı altında birleştirilecek.

Anlaşma yalnızca ABD ordusunun kuvvet komutanlıklarını kapsamayacak. ABD Sahil Güvenliği ile istihbarat kurumları da ortak lisans ve satın alma sisteminden yararlanabilecek.

Pentagon böylece hangi birimin ne kadar Oracle yazılımı kullandığını, lisansların hangi sistemlerde bulunduğunu ve toplam harcamanın nasıl dağıldığını merkezi biçimde izlemeyi hedefliyor.

Tasarruf hedefi 441 milyon dolar

Pentagon, Oracle sözleşmesinin kullanım süresi boyunca Amerikan vergi mükelleflerine en az 441 milyon dolar tasarruf sağlayacağını hesaplıyor. Tasarrufun parçalı satın almaların kaldırılması, yinelenen lisansların azaltılması ve ortak fiyatlandırma üzerinden oluşması bekleniyor.

Askerî birimlerin aynı ürünü farklı şartlar ve fiyatlarla satın alması, Pentagon’un yazılım bütçesinde uzun süredir maliyet baskısı yaratıyordu. Merkezi sözleşme, lisansların kuvvet komutanlıkları arasında daha verimli dağıtılmasına da imkân tanıyacak.

Ortak standartların kullanılması, farklı askerî sistemlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor. Pentagon ayrıca dağınık yazılım altyapısının oluşturduğu siber güvenlik açıklarını ve bakım yükünü azaltmayı planlıyor.

Oracle açısından anlaşma, şirketin kamu ve savunma sektöründeki uzun vadeli gelir görünürlüğünü artırabilecek büyüklük taşıyor. Siparişlerin sözleşme süresine yayılacak olması nedeniyle finansal etkinin yıllar içinde kademeli biçimde oluşması bekleniyor.

Microsoft anlaşması 9,7 milyar dolar

Pentagon, mayıs sonunda Dell Federal Systems’a yaklaşık 9,69 milyar dolar değerinde beş yıllık ayrı bir sözleşme vermişti. Anlaşma, kurum genelinde kullanılan Microsoft yazılımlarını, bulut aboneliklerini ve destek hizmetlerini tek satın alma sistemi altında topladı.

Dell Federal Systems sözleşmenin ana yüklenicisi olarak görev yapacak. Microsoft ise Pentagon’un askerî birimleri, istihbarat topluluğu ve ABD Sahil Güvenliği tarafından kullanılan yazılım ve bulut hizmetlerini sağlayacak.

Anlaşmanın kapsamında Microsoft 365 ürünleri, kurum içi yazılım lisansları, gelişmiş bulut abonelikleri ve yazılım güvencesi bulunuyor. Sistem hem gizli hem de açık askerî ağlarda kullanılacak hizmetleri destekleyecek.

Pentagon, sözleşmenin karargâhlardan sahadaki birliklere kadar güvenli veri paylaşımını hızlandırmasını bekliyor. Ortak altyapının, farklı kuvvetlerin aynı operasyon sırasında veri ve iletişim sistemlerini birlikte kullanmasını kolaylaştırması hedefleniyor.

Tedarikte kontrol üç şirkette

Oracle ve Microsoft yazılımlarına ilişkin iki anlaşma, Pentagon’un yazılım harcamalarındaki parçalı yapıyı büyük kurumsal sözleşmelere dönüştürdüğünü gösteriyor. Yeni modelde Oracle doğrudan tedarikçi olurken, Microsoft ürünleri Dell Federal Systems üzerinden sağlanacak.

İki sözleşmenin toplam potansiyel büyüklüğü yaklaşık 16,7 milyar dolara ulaşıyor. Böylece Pentagon’un kurumsal yazılım harcamalarının önemli bir bölümü Oracle, Microsoft ve Dell’in dahil olduğu iki satın alma kanalı üzerinden yönetilecek.

Merkezi satın alma modeli maliyet ve lisans kontrolü sağlarken, tedarikin sınırlı sayıdaki teknoloji şirketinde yoğunlaşmasını da beraberinde getiriyor. Pentagon açısından fiyat, siber güvenlik, sistem sürekliliği ve farklı tedarikçilerle birlikte çalışabilirlik temel izleme alanları olacak.

Teknoloji şirketleri açısından ise uzun süreli kamu sözleşmeleri düzenli sipariş akışı yaratıyor. Savunma ve istihbarat sistemlerinin yüksek güvenlik şartları, sözleşmelere dahil olan şirketlerin rakiplerine karşı önemli bir giriş engeli oluşturmasına yol açıyor.

Takvim 10 yıla uzanıyor

Microsoft ürünlerini kapsayan 9,69 milyar dolarlık sözleşme beş yıl boyunca geçerli olacak. Oracle anlaşması ise beş yıllık ana dönemin ardından seçeneğin kullanılması halinde toplam 10 yıla kadar uzayabilecek.

Pentagon, sözleşme döneminde lisans kullanımını, kurumlar arasındaki dağılımı ve elde edilen tasarrufu takip edecek. Oracle anlaşmasındaki 441 milyon dolarlık hedef, yeni satın alma modelinin ölçülebilir sonuçlarından biri olacak.

Siparişlerin ne kadar hızlı verileceği, mevcut lisansların yeni sisteme hangi takvimle aktarılacağı ve bulut hizmetlerinin askerî ağlara entegrasyonu şirketlerin gelirlerine yansıyacak süreci belirleyecek.

Piyasa tarafında Oracle, Microsoft ve Dell’in kamu ve savunma segmentlerindeki siparişleri izlenecek. Pentagon’un benzer birleştirme modelini diğer yazılım, siber güvenlik ve yapay zekâ harcamalarına taşıyıp taşımayacağı da teknoloji sektörünün gündeminde kalacak.