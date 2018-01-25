Perakendeci müşteriyi müzikle tutuyor

25 Ocak 2018

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL -Markalar, son dönemde müşterilerinin daha fazla mağaza içinde kalması için farklı seçenekleri devreye sokuyor. Bazı perakendeciler kendi radyosunu kurarken, bazıları da dijital müzik yayını için altyapı sağlıyor.

Kurumsal radyo sahibi Koton, yurtiçinde 300’e yakın mağazada yayın yaparken, dönemsel olarak bölgelere göre de farklı dillerde kampanya tanıtımları gerçekleştiriyor. Koton Pazarlama Müdürü Abide Turan, “Bodrum, Marmaris, Antalya’daki mağazalarımızda İngilizce, Arapça, Rusça kampanya içerikleri dönerken, Van’da İranlı müşterilerimizin yoğunluğu dolayısıyla Farsça, Trabzon’da Gürcüce kampanya ve tanıtım spotlarımız var” dedi. Diğer taraftan şirket, yurt dışındaki mağazalarında yerel dilde yayın yaparken, akış ve kampanyalarını da ülkelerin kültür ve geleneğine göre belirliyor. Koton Radyo’da müzik, magazin, dünya gündemi, kültür ve sanat üzerine güncel içeriklerin sunulduğunu kaydeden Turan, “Koton Radyo ile özel koleksiyonlarımızı, işbirliği yaptığımız isimlerin sesinden duyuruyoruz. Bu isimlerin sesini duymak da mağaza ziyaretçilerimizin hoşuna gidiyor” dedi.

Turan, anketlere göre radyodan yapılan reklam ve tanıtımların satın almada yaklaşık yüzde 20 katkısı olduğunu gözlemlediklerini belirtti. 6 kişilik yayın ekibi ve 2 prodüktörü bulunan Koton Radyo, çalışanların doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel anlarını kutlama imkanı da veriyor. Kanyon AVM’de radyosu bulunan markalardan Mavi Jeans ise Spotify’dan aldığı kanal ile mağazalarda müşterilerine müzik yayını yapıyor.

Kitleye göre müzik yayını

Markalara özel kapalı devre radyo yayını yaptıklarını aktaran MİCA Kurucusu Atilla Akalın, çalışacakları markaların müşteri kitlesi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra müzik türünü kararlaştırdıklarını ve yayını internet aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yayında kullanılacak müziğe göre telifi ya da telif hakkı olmayan müzik alternatiflerini seçtiklerini kaydeden Akalın, “Tercihimiz genellikle telifli müzik kullanmak. Ama bazı işletmeler için telif hakkı olmayan müzik alternatiflerini de değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de birçok markanın bu alanda çalışmalar yaptığını ve radyolar kurduğunu belirtti. Öncel, “Satın almada müziğin olumlu etkisi var. Müziğin zamana göre seçilmesi gerekiyor. İnsanların coşkusunun üst düzeyde olduğu günlerde ona göre müzik çalınırsa bu da satın almayı olumlu etkiler” ifadelerini kullandı.

450 firmaya hizmet veriyor

SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil ise AVM, perakende satış noktaları, restoranlar, oteller ve showroomlar olmak üzere 450 firmanın 8 bin 500’e yakın noktasında dijital müzik yayıncılığı hizmeti verdiklerini belirtti. Alimgil, “Emaar Square Mall - Emaar Square Residences ve Estée Lauder ile çalışmaya başladık. Hizmet verdiğimiz firmalar arasında Boyner, Burger King, CarrefourSA, Doğuş Otomotiv, McDonald’s, Migros, Simit Sarayı, Turkcell, The Ritz Carlton İstanbul yer alıyor” dedi.

Bu yıl 7 milyon TL ciro hedeflediklerini söyleyen Alimgil, “2018’de 3 milyon dolar, 2019’da 5 milyon dolar, 2020’de ise 8 milyon dolar gelir elde etmeyi ve Ar- Ge yatırımlarımız sayesinde, bu gelirlerin yarısının yurtdışından gelmesini planlıyoruz” diye konuştu. SMG olarak yeni bir uygulama geliştirdiklerini kaydeden Alimgil, “Push Audio adlı uygulamamızla mağazada, yangın, hırsızlık gibi olumsuz bir durum yaşandığında, güvenlik görevlisi SMG yönetim paneli üzerinden anonsu seslendiriyor, kaydediyor, dinliyor ve tek bir tuşla istediği mağazaya gönderiyor” dedi. 40 kişilik ekibi bulunan şirket, sektörlerin ihtiyaçlarına göre müzik de üretiyor.

Restoranlarda caz perakendede pop

Müzik listelerini hazırlarken markaların kimliğini ve hedef kitlesini göz önünde bulundurduklarını kaydeden Gül Gürer Alimgil, “Fast food mağazalarında hızlı ritimli müzikler çalınıyor. Restoranlarda, caz ve Latin müzikleri ön plana çıkıyor” dedi. Perakende sektöründe pop müziğin öncelikli olduğunu aktaran Alimgil, “Çocuk mağazalarında ise her yaştan ziyaretçiye hitap eden hareketli ve dinleyene mutluluk veren şarkılar seçiliyor. Oteller içinse, her bölüme özel farklı müzik listeleri hazırlıyoruz” diye konuştu.

Tüketicilerin yüzde 99’u müzik çalan mağazaya giriyor

Yapılan araştırmalara göre çalınan müzik türü alışveriş süresinde belirleyici oluyor. Müziğin alışveriş üstündeki etkisiyle ilgili dikkat çeken bazı başlıklar şunlar:

- Tüketicilerin yüzde 99’u müzik çalan mağazayı tercih ediyor.

- Turizm sektöründeki işletmelerin yüzde 31’i müziği kapatmak yerine bir günlük cirolarını kaybetmeyi tercih ediyor.

- Müzik ile müşterilerin davranışlarının etkilenebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 76.

- Yüzde 73’lük kısım müziğin satışları artırdığını düşünüyor.

- Müzik çalınan bir mağazanın daha davetkâr olduğunu düşünen insanların oranı yüzde 72.

- Mağazada sevdiği bir müziği duymaları durumunda içeride daha fazla zaman geçireceğini söyleyen müşterilerin oranı %60.