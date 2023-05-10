Perakendede “Anneler Günü” hareketliliği

Mehtap HALICI

Anneler Günü hareketliliği başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’nde özellikle mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik gibi ürünler ilgi görüyor.

Anneler Günü etkisiyle organize perakende sektöründe genel bir hareketlilik olduğuna dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Sinan Öncel, kargo şirketlerinin yoğunluğun göstergesi olduğuna işaret etti. Öncel, şöyle devam etti: “İnsanlar artık online alışveriş yaparken sipariş kadar ürünün teslimat sürecini de hesaba katıyor. Anneler günü gibi alışverişin yoğunlaştığı dönemlerde kargo şirketlerinin iş yükünü göz önünde bulunduranlar 10 gün önceden siparişlerini vermeye başlıyor.”

Hediyenin sembolik değeri olduğuna da işaret eden BMD Başkanı Öncel, yapılan hediyelik alışverişinin perakende cirolarına olumlu katkı sağladığını söyledi. Öncel, “Özel günlerde yapılan hediyelik alışverişi kuşkusuz cirolara olumlu yansıyor” dedi.

Özel günlerin alışverişe yönlendirdiğini belirten Öncel, pandemide online alışverişin kolaylığını fark eden tüketicilerin normalleşmeye rağmen bu tutkusundan vazgeçmediğini vurguladı. Dünyada ve Türkiye’de online alışveriş kültürünün oluştuğunu söyleyen Öncel, Kurban Bayramı sonuna dek canlılığın devam edeceğini ifade etti.

Mücevherata ve elektroniğe talep var

Annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünlerin tercih edildiğine dikkat çeken Sinan Öncel, bu yıl da hareketlilik beklenen sektörde benzer grafiğin devam edeceğini dile getirdi. Öncel, “Kuyumculuk ürünlerinde yüzde 70-75, giyim ve aksesuar ile elektronik eşyada ise yüzde 25-30 civarında bir artış olacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Anneye en güzel hediye ‘sarılmak’

Annelerin herkes için önemli olduğunu ifade eden Öncel, en önemli hediyenin anneleri için çocukları olduğunu belirtti. Öncel, “Bu özel günde annelerin elini öpmenin, onlara sımsıkı sarılmanın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.