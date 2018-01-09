Perakendede satışlar ve cirolar arttı

09 Ocak 2018

TÜİK, kasım ayına ilişkin Perakende Satış Endekslerini açıkladı. Rakamlar, satış ve ciroda toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,6 arttı.

Bir önceki aya göre artış yüzde 0,7

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 arttı.

Ciroda yıllık artış yüzde 19,3

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,3 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 arttı.