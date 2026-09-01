Petrol 90 doları aştı, Asya borsalarında yön karıştı

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Asya piyasaları, Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftaya karışık başladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesi, enerji arzına dair kaygıları artırırken petrol fiyatlarının tekrar 90 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Yükselen petrol fiyatları yatırımcıların risk iştahını baskılarken, borsalarda satışlar ve tahvil faizlerinde yükseliş görüldü.

Faiz artışı beklentileri güçleniyor

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler, Fed’in faiz artırımına devam edebileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Fed yetkililerinden gelen "şahin" mesajlar da bu fiyatlamayı destekledi.

Para piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artıracağına artık kesin gözüyle bakılıyor. ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde, sıkı para politikası beklentilerinin daha da güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Japon tahvil faizi 30 yılın zirvesinde

Asya borsalarında jeopolitik risklerin yanı sıra tahvil faizlerindeki yükseliş de fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Japonya Merkez Bankasına (BoJ) daha agresif faiz artırımı çağrısı yaptığına ilişkin haberlerin ardından, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesine çıktı.

Çin’de RatingDog imalat sanayi PMI endeksi ağustosta 50,9’dan 51,5’e yükseldi. Analistler, verinin imalat sektöründeki talebin sürdüğüne işaret ettiğini ancak zayıf iç talep ve jeopolitik gerilimlerin maliyetler üzerindeki baskısının devam ettiğini belirtiyor.

Güney Kore’nin ağustos ihracatı ise yıllık bazda yüzde 68,7 artarak tahminleri aştı. Sonuçlar, özellikle teknoloji ürünlerine yönelik küresel talebin güçlü kaldığını gösterdi.

Shein ilk günde geriledi

Hong Kong’da yeni halka arz edilen moda şirketi Shein’in hisseleri, işlem gördüğü ilk gün yüzde 10’a yakın değer kaybetti.

Güney Kore’de Kospi endeksi günü yüzde 0,23 yükselişle 6.835 puandan tamamlarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 66.188 puana geriledi.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.981 puana, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 25.316 puana indi. Hindistan’da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselerek 77.165 puanda işlem gördü.