Petrol devlerinin rekor kârına vergi hamlesi: 6 ülke harekete geçti

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji piyasalarında yaşanan arz sıkışıklığı, Avrupa'da petrol şirketlerinin artan kârlarına yönelik "ek kâr vergisi" tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya, Portekiz ve İspanya, dönem başkanı İrlanda'ya ortak mektup göndererek konunun 19 Eylül'deki AB Gayriresmi Maliye Bakanları Toplantısı'nda ele alınmasını istedi.

Altı ülke, 2022'deki enerji krizinde uygulanan geçici vergilerden hareketle AB genelinde ortak ve bağlayıcı bir mekanizma oluşturulmasını hedefliyor. Koordineli bir ek kâr vergisinin yaklaşık 200 milyar euroluk kaynak yaratabileceği öngörülüyor.

Rafineri sıkışıklığı kârları katladı

Orta Doğu'dan işlenmiş petrol ürünü ihracatındaki kesintiler Batı'da hazır yakıt arzını daraltırken, rafineri marjları ham petrol fiyatlarındaki yükselişin üzerinde arttı. Bu ortamda Shell'in ikinci çeyrek kârı yüzde 130 artarak 9,84 milyar doları aşarken, bp'nin kârı yüzde 150 yükselişle 5,73 milyar dolara ulaştı. TotalEnergies'in düzeltilmiş net kârı da yüzde 67 artarak 6 milyar dolar oldu.

Enerji sektörü, S&P 500 verilerine göre yıllık bazda yüzde 135,3'lük kâr büyümesiyle diğer sektörlerin önüne geçti.

Avrupa'da ortak karar henüz yok

İrlanda konunun gündeme alınmasını kabul etse de ortak ve bağlayıcı bir AB düzenlemesine mesafeli yaklaşıyor. Avrupa Komisyonu'nun da henüz resmi bir yasa taslağı bulunmuyor. Ülkeler bu nedenle farklı ulusal modeller uygularken, tartışmanın diğer tarafında yüksek vergilerin Avrupa enerji şirketlerinin rekabet gücünü zayıflatabileceği ve şirketleri ABD pazarına yöneltebileceği endişesi bulunuyor.