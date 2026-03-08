Petrol fiyat şoklarının kazananı ve kaybedeni belli oldu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ile başlayan savaş 8. gününe girerken piyasalar alt üst oldu. Petrol fiyatları fırlarken, arz şokları belirli para birimlerine fayda sağladı. Bank of America analistlerine göre Orta Doğu'daki gerilim de Amerikan doları ile Kanada dolarına kazandırırken, Yeni Zelanda doları ve Avustralya dolarına ise kaybettirdi.

Döviz piyasalarının savaşa şimdilik ılımlı tepki verdiğini bildiren banka, fiyat hareketlerinin beklentilerle uyumlu seyrettiğini ve ABD dolarının güçlendiğini kaydetti.

Petrol üretenler arz şokunda güçleniyor

BofA, geçmişte yaşanan jeopolitik olaylarda bazı para birimlerinin bu tür şoklar sırasında daha tutarlı bir model izlediğine dikkat çekerken özellikle petrol üreten ekonomilerin para birimlerinin daha iyi performans gösterdiğini, enerjiyi ithal eden ülkelerin ise para birimlerinin zayıfladığını ortaya koydu.

Bankanın verilerine göre geçmişteki arz şoklarında da Kanada doları ve ABD doları tipik olarak iyi performans gösterirken Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeni ise düşük performans sergiledi. Analistler, Japonya'nın ithal enerjiye bağımlı olduğunu ifade ederken, petrol şokları sırasında da Japon yeni'nin zayıflayadığına dikkat çekti.

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından döviz piyasalarında oynaklık arttı. Ancak BofA'ya göre, bu ortamda bazı riskten korunma stratejileri hâlâ cazip fiyatlanıyor. Banka özellikle CADJPY volatilitesi ve NZDUSD volatilitesini öne çıkarırken, kısa NZDUSD pozisyonlarının ise çatışma uzarsa koruma görevi görebiliceğine işaret etti.