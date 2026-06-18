Uluslararası enerji ajansı arz fazlası uyarısı yaparken petrol fiyatları geriledi

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ABD ve İran arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda düşüş ivme kazandı. Uluslararası Brent tipi ham petrolün varil fiyatı önceki kapanış olan 78,506 dolardan yüzde 1,01 değer kaybederek 77,714 dolar seviyesine indi. Günlük işlemlerde Brent en yüksek 78,838 doları ve en düşük 77,714 doları test etti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varil fiyatı ise 74,974 dolarlık önceki kapanışının ardından yüzde 1,21 oranında düşüşle 74,065 dolardan alıcı buldu. WTI gün içinde 74,061 dolar ile 75,665 dolar bandında hareket etti.

Trump ile İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan Ortadoğu bölgesindeki savaşı sona erdirecek anlaşmayı resmi olarak imzaladı. Trump anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda saldırılara hızla yeniden başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Anlaşmaya harfiyen uyulmasını istediğini vurgulayan Trump kuralların dışına çıkılması halinde İran tarafını şiddetle bombalayacaklarını ifade etti. Siyasi cephedeki barış adımları petrol piyasalarında doğrudan yankı buldu.

Uluslararası enerji ajansı petrol arz tahminlerini güncelledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çatışmanın kalıcı olarak çözülmesinin üretim hacimlerinde artış yaratacağını ve gelecek yıl piyasada büyük bir petrol fazlası oluşturacağını hesaplıyor. Kurumun yayımladığı son aylık petrol piyasası raporu 2026 yılında küresel arzın günlük ortalama 3,9 milyon varil azalarak 102,4 milyon varile ineceğini öngörüyor. Kurum üretim miktarının 2027 yılında toparlanarak günlük 110,3 milyon varile ulaşmasını bekliyor. IEA yetkilileri 2027 yılı dengelerine yönelik ilk analizlerin belirgin bir arz fazlasına işaret ettiğini raporluyor.

Enflasyon riskleri ve rezerv stokları masada kalmayı sürdürüyor

Fiyatlardaki geri çekilme enerji kaynaklı enflasyon riskini azaltma potansiyeline sahip görünüyor. New York Life Investment Management analistleri sürecin tamamen sorunsuz bir tablo sunmadığını belirterek piyasaları uyardı. Yatırımcı raporu mevcut fiyatların hala savaş öncesi seviyelerin yukarısında tutunduğunu rakamlarla kanıtlıyor. Deniz taşımacılığı ağlarının normal standartlara dönmesinin zaman alacağı gerçeği nakliye maliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Ayrıca tükenen ticari stokların ve stratejik rezervlerin vakit kaybetmeden yeniden doldurulması ihtiyacı talep tarafında baskı yaratıyor.