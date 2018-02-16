"Petrol kısıntıları, Rusya ekonomisini etkileyecek"
Rusya Merkez Bankası, petrol üretimindeki kısıntıların 2018'de Rus ekonomisini olumsuz etkilemesini beklediğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası, OPEC ülkeleriyle birlikte uygulanan petrol kısıntılarının 2018'de Rus ekonomisinde olumsuz etki yaratacağını belirtti.
Rusya Merkez Bankası'nın açıklamasında, "OPEC'le yapılan anlaşmanın, yurt dışından doğalgaza talebe yönelik zayıf taleple beraber, Rusya'da üretimi azaltacağını ve tüm ekonomi üzerinde negatif etki yaratacağını tahmin ediyoruz" denildi.
Rusya ve OPEC ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında üretimi sınırlama kararı almıştı. Rusya'da Ekim 2016'da günlük 11 milyon varili aşan petrol üretimi, 300 bin varile kadar geriledi.
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Kaynak: Reuters