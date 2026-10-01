Petrol piyasasında Çin şoku: Brent yeniden 100 doların üzerinde

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Petrol fiyatları, Çinli rafinerilerin ekim ayında yakıt ihracatını askıya aldığı haberlerinin ardından önceki kayıplarını silerek yükselişe geçti.

Aralık vadeli Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıkarken, ABD tipi WTI petrol de 92 doların üzerine çıktı. Fiyatlar günün ilk bölümünde yüzde 1'i aşan kayıplar yaşamıştı.

Çin iç piyasayı korumaya yöneldi

Çinli rafineriler, Pekin'den yeni bir talimat gelene kadar Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere petrol ürünü ihracatını askıya aldı. Çin'in devlet petrol şirketi PetroChina da ekim ayında yapılması planlanan bazı benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarını iptal etti.

Pekin'in kararında, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel enerji arzında yaşanan sıkıntılar ve Çin'deki yakıt stoklarının gerilemesi etkili oldu. Çin'in bir haftalık tatilinin 7 Ekim'de sona ermesinin ardından ihracata yeniden izin verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Dizel piyasasında arz baskısı

Çin'in piyasaya daha az yakıt sunacağı beklentisi özellikle dizel, benzin ve jet yakıtında arz endişelerini artırdı. Asya'da dizel rafineri marjları yaklaşık 76 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel yakıt piyasaları halihazırda Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rus rafinerilerine yönelik saldırıların yarattığı arz kayıplarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı yeniden devreye alması ve Yanbu Limanı'ndan tanker yüklemelerinin başlaması ham petrol arzına ilişkin endişeleri kısmen azalttı. Petrol piyasasında bundan sonraki yön açısından Çin'in ihracat kararının süresi ile ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmeler yakından izlenecek.