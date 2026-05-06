Petrol satışı sonrası Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Rusya Maliye Bakanlığı, ç piyasada döviz ve altın alımlarına yeniden başlanacağını açıkladı. Haziran 2025’te durdurulan işlemlerin 8 Mayıs-4 Haziran döneminde tekrar devreye alınacağı bildirildi.
Analistlere göre Rusya Maliye Bakanlığın alımlara yeniden başlama kararı petrol gelirlerinin artmasının hemen ardından geldi.
Petrolden bütçeye 200 milyar ruble ilave kaynak
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ilave kaynak geldiğini belirtmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.