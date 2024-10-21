Petrol yeniden tırmanışa geçti

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelere göre dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düşen petrol fiyatları Lübnan'dan Netanyahu'nun evine fırlatılan füzenin ardından yeniden yükselişe geçti.

Savaşın büyüyeceği endişesi ile jeopolitik risklere odaklanan petrol varil başına 73 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 69 dolara yakın seyretti.

Ham petrol, traderların İsrail'in Tahran ve vekilleriyle karşı karşıya geldiği Orta Doğu'dan gelen akışlara yönelik riskleri ve Çin'deki zayıflayan talebin işaretlerini dengelemesiyle dalgalı bir ay geçirdi.

Enerji piyasaları analiz birimi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, ABD’deki başkanlık yarışına atıfta bulunarak, "Piyasa, İsrail'in 5 Kasım ABD seçimlerinden önce bir İran saldırısı düzenleme olasılığını en azından göz ardı etmiş gibi görünüyor." dedi.