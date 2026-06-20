Petrolde ateşkes etkisi: Haftalık kayıp yüzde 8'e yaklaştı

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Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetse de, Orta Doğu'da gerilimin azalmasına yönelik gelişmeler nedeniyle Brent petrol haftalık bazda sert düşüşe yöneldi. İsrail ile Hizbullah arasında yürürlüğe giren ateşkes ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, piyasalardaki arz endişelerini önemli ölçüde hafifletti.

Brent petrol, haftanın son işlem gününü yaklaşık yüzde 1 yükselişle 80,57 dolar seviyesinde tamamladı. ABD'de resmi tatil nedeniyle işlem hacimleri ise sınırlı kaldı.

Hürmüz'de tanker hareketliliği arttı

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin başlamasının ardından Körfez ülkeleri petrol sevkiyatlarını artırmak için hazırlıklara hız verdi. MarineTraffic verilerine göre ham petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan en az dört tanker cuma günü Hürmüz Boğazı'nı geçerek Irak Körfezi'ndeki limanlara doğru yol aldı.

Öte yandan İran, boğazdaki denetimini artıracağı mesajını verdi. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, gemi geçişlerinde Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon sağlanmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Uzmanlardan petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirme

Commodity Context'in kurucusu Rory Johnston, İran'ın boğaz geçişlerine yönelik şartlarının petrol fiyatlarına destek verdiğini ifade etti.

Johnston, piyasanın daha sorunsuz ilerleyecek bir anlaşma ve uygulama sürecini fiyatladığını belirterek, mevcut gelişmelerin beklentilerin dışında şekillendiğini söyledi.

Buna rağmen Brent petrolün haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmesi, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın ardından arz kaynaklı kaygıların azalmasına bağlandı.

Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn ise petrol fiyatlarının savaş öncesindeki seviyelere doğru yaklaştığını belirtti. Flynn, önümüzdeki süreçte piyasaya daha fazla arzın ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Flynn, limanlarda bekleyen tankerlerin tahmin edilenden daha hızlı hareket edebileceğini, İran ile ABD arasındaki iş birliğinin güçlenmesi halinde sevkiyatların kısa sürede normal düzene dönebileceğini dile getirdi.

Bankalardan yeni petrol tahminleri

Dünya petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda, ABD-İran anlaşmasının ardından üretim ve sevkiyat faaliyetlerinin tamamen normalleşmesinin birkaç ay alabileceği değerlendiriliyor.

Citi, temel senaryosunda yüzde 60 ihtimalle petrol akışının kalıcı şekilde normale dönmesini ve piyasada arz fazlası oluşmasını bekliyor. Banka, petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 aylık dönemde düşüş eğilimini sürdürerek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar bandına gerileyebileceğini öngörüyor.

Commerzbank ise Brent petrol için yıl sonu fiyat tahminini 85 dolardan 80 dolara çekti. Banka, buna rağmen fiyatların gelecek yılın büyük bölümünde savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Irak üretimi artırmaya hazırlanıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed, ülkenin petrol sahalarının yeniden üretime geçmeye hazır olduğunu açıkladı. Muhammed, üretimin kademeli olarak eski seviyelerine çıkarılacağını bildirdi.

OPEC'in 2026 Dünya Petrol Görünümü raporunda ise küresel petrol talebinin artışını sürdüreceği öngörüldü. Rapora göre günlük petrol talebinin 2025'teki 105,1 milyon varilden 2030 yılında 113,3 milyon varile yükselmesi bekleniyor.