Petrolün ateşi harlandı: Petrol fiyatları rekor kırıyor

Orta Doğu'yu saran savaş ve tarafların enerji alt yapılarını hedef almasının petrolde fiyatları uçurdu. Arz endişelerine karşılık ülkeler bir bir stratejik petrol rezevlerini kullanıma açsa da son saldırıların ardından dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 8,4 artışla 116,45 doları gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 96,41 dolara çıktı.

Petrol fiyatları, İran'ın en büyük doğal gaz işleme tesisi Güney Pars'a düzenlenen saldırıya, Katar'ın dev LNG tesisini vurarak karşılık vermesinin ardından rekor yükselişini sürdürüyor.

Dev enerji tesisleri yerle bir

Katar, Ras Laffan bölgesine yönelik saldırının ağır hasara yol açtığı bildirirken Suudi Arabistan da doğal gaz tesisine yönelik saldırıların engellendiğini açıkladı. Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Trump'tan Güney Pars tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump ise İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır" ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 115,21 doların direnç, 112,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.