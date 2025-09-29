Piliç sektörüne milyarlık rekabet cezası! Banvit tutarı açıkladı

Piliç eti sektörüne yönelik rekabet soruşturması rekor para cezası ile sonuçlandı. Rekabet Kurulu, Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç'e yaklaşık 1 milyar TL, Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk'a ise toplam 2 milyar 700 milyon TL ceza verdi.

Kurul, ayrıca tarihli fiyat listesi yöntemini de yasaklayarak firmaların alıcılara gönderdiği fiyat listelerini aynı anda yayınlamasına karar veridi.

Banvit'e 947 milyon 305 bin TL ceza

Ceza kesilen şirketler arasında yer alan Banvit de bugün KAP'a yaptığı bildirimle, ceza tutarını açıkladı. Açıklamada yasal süresi içinde yüzde 25 erken ödeme indiriminin değerlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirketimize ulaşmamıştır. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecektir."