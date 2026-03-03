Pinterest’e 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı

ABD merkezli yatırım devi Elliott Investment Management, Pinterest’teki mevcut payını artırarak şirkete 1 milyar dolarlık yeni sermaye sağladı. Böylece Elliott, Pinterest’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri konumuna yükseldi.

Pinterest tarafından yapılan açıklamaya göre, Elliott’un bu yatırımı 3,5 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı vurgusu ile birlikte duyuruldu; şirket bu program kapsamında Elliott’un yatırımdan elde edeceği gelirin bir kısmını hisse alımlarında kullanacak.

Elliott, daha önce 2025 sonu itibarıyla yüzde 4,8 oranında paya sahipti ve bu pay yaklaşık 725 milyon dolar değerindeydi. Elliott partneri ve Pinterest yönetim kurulunda da yer alan Marc Steinberg, yatırımın Pinterest’in uzun vadeli büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

619 milyon aylık aktif kullanıcı

Pinterest, kullanıcıları için geliştirdiği yapay zekâ destekli alışveriş araçları ve görsel keşif özellikleriyle dijital deneyimi genişletmeye çalışıyor. 2025 sonunda platformun 619 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşması, kullanıcı büyüme stratejisinin bir başarısı olarak gösteriliyor. Ancak şirket, gelir yaratma konusunda hâlâ Meta’nın Instagram ve Facebook gibi büyük rakipleriyle zor bir rekabet içinde bulunuyor.

Bu doğrultuda Elliott’un yaptığı yatırım, Pinterest’e yalnızca finansal güç sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda yönetim stratejilerinde daha proaktif bir rol üstlenme potansiyeli taşıyor. Analistler, bu tür yatırımcı desteklerinin özellikle gelir tarafındaki büyüme hedeflerinin daha güçlü bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.