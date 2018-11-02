Pirinç kayıt altına alındı, ihracatı durdu
Yurtiçinde fiyatları dengelemek için Ticaret Bakanlığı’nca pirinç ihracatının kayıt altına alınması, pirinç ihracatını bir aydır durdurdu. Kararın doğru olduğunu ancak uygulamanın yanlış yapıldığını belirten sektör temsilcileri, markalı pirinç ihracatına izin verilmesini talep etti.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.