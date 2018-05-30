30 Mayıs 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Küresel görünüme bakacak olursak aslında sadece Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ülkelerin de finansal göstergelerinde dalgalanmalar gözlemliyoruz." dedi.

Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) bir restoranda üyelerine verdiği iftarda konuşma yaptı.

Cumhuriyet tarihine bakıldığında siyasi istikrarsızlığın nelere mal olduğunu en fazla iş insanlarının bildiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Bunun için bu seçim en fazla sizin seçiminiz. Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Küresel görünüme bakacak olursak aslında sadece Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ülkelerin de finansal göstergelerinde dalgalanmalar gözlemliyoruz. Bu hareketlerin arkasında temelde iki sebep var. Birincisi dış koşullar. Nedir bu dış koşullar? ABD doları küresel bazda değer kazanıyor, dolar son 1 yılın en yüksek seviyesinde. Pek çok gelişmekte olan ülkenin para birimi dolara karşı değer kaybediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri son 5 yılın en yüksek seviyesinde ve yüzde 3'lerin üzerine çıkmış durumda. Petrol fiyatları son 4 senenin zirvesinde."

Elvan, petrol ithalatçısı ülkeler açısından enerji maliyetleri yükselmeye başladığına işaret ederek, "Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan pek çok ülkenin kendine has özellikleri var. Bu noktada biz politikacılar için önemli olan içerideki sorunları temizlemek ve dışarıdan kaynaklanabilecek olası problemlere karşı dayanıklılığımızı daha da artırmaktır. Meseleyi biliyoruz. Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere bu meselenin üstesinden geçmişte üstesinden geldik, bugün de geliyoruz, gelecekte de kararlı bir şekilde geleceğiz." ifadesini kullandı.

"1 milyonun üzerinde genç istihdamı sağlandı"

Son 16 yılda ortalama yılda 5,8'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elvan, bu dönemde sadece yüksek büyüme oranları yakalamadıklarını aynı zamanda büyümenin kalitesinde de önemli iyileşmeler sağladıklarını aktardı.

Yüksek iş gücüne katılım oranları da yakalandığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyada iş gücüne katılım oranı artışı itibarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Yıllık ortalama yüzde 1'in üzerinde iş gücüne yeni katılım söz konusu oluyor. Bunun anlamı yılda ortalama 1 milyon civarında iş gücüne yeni katılım demek. Yüksek iş gücü katılım oranlarına rağmen son 8 yılda yaklaşık 8,7 milyon vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturduk. Bu aslında muazzam bir başarı. Ulaşılan rakamın büyüklüğü uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. AB'ye üye olan 28 ülke son 8 yılda toplamda 8,2 milyon kişilik bir istihdam oluştururken tek başına Türkiye 28 ülkeyi geride bıraktı. Genç istihdamına baktığımızda ise AB'nin 28 ülkesinde 4,5 milyon azalma görülürken, yani gençlerin iş gücüne katılım oranı azaldığı gibi istihdama katılımında da azalma söz konusu. Türkiye'de son 7 yılda 1 milyonun üzerinde genç istihdamı sağlandı."

"Yüzde 1,5'lik bir bütçe açığı ile 2017'yi kapattık"

Elvan, ekonomiyle ilgili çeşitli dönemlerde karşılaştıkları sıkıntıları teker teker bertaraf ettiğini vurguladı.

Hem büyüme sağladıklarını hem de enflasyonu aşağı çektiklerini anlatan Elvan, Türkiye'nin bunu başaran ender ülkelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Bakan Elvan, bugün güçlü bir kamu maliyesi ve kamu bankacılık sektöründe pek çok gelişmekte olan ülkeden pozitif bir biçimde ayrıştıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene milli gelirimiz yüzde 7,4 oranında arttı. Bu sayede G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldık. Büyümeyi tüm sektörlere yaydık. Tarımdan, sanayiden ve hizmetlerde çok güçlü bir performansa imza attık. Geçtiğimiz sene 157 milyar dolarlık bir ihracat hacmimizle bugüne kadarki en yüksek ikinci değere ulaştık. 2017 yılı aralık dönemi verilerine göre 2016 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 1 milyon 635 bin kişilik istihdam oluşturduk. Yine geçtiğimiz sene mali disiplinden taviz vermedik ki orta vadeli programımızda yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörmüşken yüzde 1,5'lik bir bütçe açığı ile 2017'yi kapattık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bu bütçe açıklarının yüzde 3 ile 4 civarında olduğunu görürsünüz."

"Turizm sektörü hızla toparlandı"

Elvan, turizm sektörünün hızla toparlandığını bu yıl yüzde 5,5 düzeyinde yüksek bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Bu dalgalanmaya yönelik olarak maalesef 2018 yılı başından itibaren yurt dışından Türkiye'ye yönelik yapılan olumsuz algı operasyonları özellikle fon sahibi şirketleri de etkileme yoluna gitmiştir. 10 yıllık tahvillerden geçtiğimiz dönemlerde bir çıkış söz konusuydu ancak Merkez Bankamızın almış olduğu tedbirler itibarıyla bunların da üstesinden önemli ölçüde geldik."

Bakan Elvan, yeni dönemde yapacakları yatırımları da anlattı.

Kaynak: AA