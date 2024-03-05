Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında ekonomik gündeme ilişkin ana başlıkları değerlendirdi. Orta Vadeli Program’ın (OVP) çalıştığını ve bunun sonuçlara yansıdığını kaydeden Şimşek, önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacaklarını söyledi. Vergilerde genel oranların artırılması konusunun gündemlerinde olmadığını söyleyen Şimşek, borsa ve diğer alanlarda piyasayı bozacak bir çalışma içinde olmadıklarını da belirtti.

Orta Vadeli Program'da (OVP) fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık hedeflerinin olduğunu dile getiren Şimşek, rezervin önemini vurgulayarak, "Bir yıl ve daha kısa vadeli borcumuz kadar rezerv düzeyine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Fiyat istikrarını, mali disiplini, sürdürülebilir dış açığı kalıcı hale getirecek yapısal reformların gündemlerinde olduğunu belirten Şimşek, "Program çalışıyor. Bazı alanlarda öngördüğümüzden daha güçlü şekilde çalışıyor. Önemli olan piyasa aktörlerin programa inanmasıdır.

Türkiye'nin risk priminin 700'den 300'e inmiş olması bence piyasanın bu programa inandığını gösteriyor" dedi. Programın çalışmasıyla cari açığın daraldığını, büyümenin kompozisyonun değiştiğini ifade eden Şimşek, "Ana hedefimiz enflasyonun düşmesi. Bugünkü enflasyon rakamı, son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Çok net bir şekilde piyasalar, ona göre fiyatlama yapıyorlar" şeklinde konuştu.

“Kur ve TL neden değer kaybetsin?”

Kurda reel olarak herhangi bir değersizleşme öngörmediklerini söyleyen Şimşek, “Cari açığın ve kaynak ihtiyacımızın azaldığı, Türkiye'ye girişlerinin hızlandığı, liranın güçlü şekilde para politikası üzerinden desteklendiği, mali disiplinin sağlandığı, seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir dönemde neden kur ve lira değer kaybetsin.

Enflasyondan daha fazla değer kaybetsin. Bizim kur hedefimiz yok. Ne aşırı değerlenmiş TL ne de aşırı değersiz TL'yi isteriz. Sosyal medya ve diğer mecralarda siyasi veya spekülatif amaçlı bir sürü söylem var, hepsini görüyoruz. Programımız başarılı şekilde uygulandığında inanıyorum ki lira itibar kazanacak. Lira reel olarak değer kaybetmeyecek" diye konuştu.

“Sürpriz yapmayacağız”

Şimşek, "İlave tedbirler olacak mı?" sorusuna ise "Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Vatandaşımıza, piyasamıza, iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'de maliye politikasıyla ilgili ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Programda, 'Vergi istisnalarını gözden geçireceğiz, istisnalarda verimli etkin olmayanlarla ilgili çalışma yapacağız' deniliyor. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" yanıtını verdi.

“Vergide adalet üzerine çalışacağız”

“Şunu net olarak ortaya koyalım, biz piyasaları tedirgin edecek adım atmayız” diyen Şimşek, “Vergide adalet üzerine çalışacağız. Vergide adalet, 'herkesin kazandığı ölçüde vergi vermesi' demek. Yüzde 40'a kadar yetki almış olmamız yüzde 40'ı kullanacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra bütün düzenlemelerde ideali yapacağız ama oraya geçiş 3 veya 5 yıl alır. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" diye konuştu.

"Kredi kartında sonuçlanan bir çalışmamız yok"

Kredi kartlarında yeni düzenleme olup olmayacağı konusuna da değinen Şimşek, “Kredi kartları konusunda bankaların kurallara uymasının önemli olduğunu kaydederek, "Yani limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Bu konulara bakacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

"KKM'den piyasayı bozmadan çıkacağız"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkış stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, KKM'nin cazip olmaktan çıkmaya başladığını ve 27 haftadır kesintisiz düştüğünü söyleyerek, “Acelemiz yok ve piyasayı bozmadan yapacağız.

Ortada bir başarı var. Geçen sene ağustos ortalarında KKM'de zirveyi bulduk, yaklaşık 3,4 trilyon lira diye hatırlıyorum. Bugün 2,3 trilyon liraya indi. Bu azalma dövize gitmedi. TL mevduat yaklaşık 12 puan artı. KKM'den çıkanlar, ağırlıklı TL mevduata gitti” dedi.

"Cari açık şubat ve martta 30-35 milyar dolara inecek"

Geçen mayıs ayında 98,5 milyar dolara inen rezervlerin şu anda 130 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Şimşek, döviz dönüşümlü mevduatın da dikkate alınması durumunda rezervlerdeki artışın 60 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Kur rejimini hükümetin ve Merkez Bankası’nın belirlediğini ve serbest kur rejimi uygulandığını vurgulayan Şimşek, "Kur hedefimiz yoktur, olmayacak da. Yerel seçim sonrasında liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Bu ülkenin cari açığı azalıyor. Geçen sene seçim öncesi cari açık 60 milyar dolardı. Bu sene seçim ayında cari açık yaklaşık 30-35 milyar dolar olacak. Dövize ihtiyacımız azalıyor. Cari açık şubat ve mart aylarında 30-35 milyar dolar aralığına inecek” dedi.

“Aktivist bir sanayi politikasına geçtik”

Yapısal, dijital, yeşil ve sanayide dönüşüm için "aktivist bir sanayi politikası"na geçiş yaptıklarını ifade eden Şimşek, bütün bunlar için kaynağa ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Bu kaynağı da bütçe disipliniyle sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, "Bu kaynakları biz bundan sonra üretken alanlara daha fazla aktaracağız. Yani sanayide dönüşüme, dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme" dedi.

“12,7 milyar dolarlık proje kredisi bekliyoruz"

Şimşek, seçimin ardından herkesin yurt dışından ciddi kaynak girişi beklediğine işaret ederek, "Türkiye gibi ülkelere fon akışı artarak devam edecek. Türkiye'ye fon gelişinin artması bekleniyor. Dünya Bankası ve diğer uluslararası çok taraflı bankalarla iyi diyalog kurduk. İki gün önce G20'den geldim. Çok taraflı bankalarla oturduk, konuştuk. Bize ciddi kaynak sağlayacaklar. Bu sene reel sektörün desteklenmesi, deprem ve altyapı için 12,7 milyar dolarlık proje kredisi bekliyoruz” diye konuştu.

Gri listeden çıkış haziranda

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'nin, kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda sunduğu eylem planının tamamını yerine getirdiği kararını verdiğini anımsatarak, "Bu kararın ikinci aşamasında yerinde denetim için heyet gönderecekler. Bu zaten gri listeden çıkış için son aşama. Türkiye çok büyük ihtimalle haziranda gri listeden çıkmış olacak" dedi. Şimşek, kripto ile ilgili düzenlemenin ise TBMM'de olduğunu ve seçimden sonra yasallaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.