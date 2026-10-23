Piyasanın tahmini yükseldi, halkın beklentisi geriledi
Merkez Bankası, Ekim 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. Gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi hanehalkında yüzde 43,75'e, reel sektörde yüzde 31,80'e gerilerken piyasa katılımcılarında yüzde 23,89'a yükseldi.
Merkez Bankasının ekim ayı verileri, enflasyon beklentilerinde hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcıları arasındaki farklılığın sürdüğünü ortaya koydu. Hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya ilişkin enflasyon tahminleri düşerken piyasa katılımcılarının beklentisinde sınırlı artış kaydedildi.
Hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 43,75
TCMB'nin Ekim 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,85 puan azaldı.
Eylül ayında yüzde 45,60 olan beklenti, ekimde yüzde 43,75'e geriledi.
Geçen yılın aynı döneminde ise hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 54,39 seviyesindeydi.
Reel sektörün enflasyon beklentisi geriledi
İmalat sanayi firmalarının gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisinde de düşüş yaşandı.
Reel sektörün eylül ayında yüzde 32,50 olan enflasyon beklentisi, ekimde 0,70 puan azalarak yüzde 31,80'e indi.
Ekim 2025'te reel sektörün enflasyon beklentisi yüzde 36,30 olarak kaydedilmişti.
Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yükseldi
Hanehalkı ve reel sektörün aksine, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ekim ayında artış gösterdi.
Eylül ayında yüzde 23,70 seviyesinde bulunan beklenti, 0,19 puan yükselerek yüzde 23,89'a çıktı.
Piyasa katılımcılarının Ekim 2025'teki enflasyon beklentisi ise yüzde 23,26 düzeyindeydi.
Enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı yüzde 16,56
Merkez'in raporunda, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranına da yer verildi.
Buna göre, enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı eylül ayındaki yüzde 16,25 seviyesinden ekimde yüzde 16,56'ya yükseldi. Söz konusu oran, bir önceki aya göre 0,31 puan artış gösterdi.