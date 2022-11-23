Plast Eurasia İstanbul, kapılarını açtı

Plastik makineleri, kalıp, soğutma sistemleri, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, geri dönüşüm, hidrolik pnömatik, hammadde ve kimyasallar, kauçuk sektörlerindeki üretici, imalatçı, ham madde tedarikçisi, distribütor, toptancı ve bayileri bir araya getiren fuar, Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de rakibi olmayan, bölgenin en büyük plastik fuarı Plast Eurasia İstanbul Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarı, 23 Kasım Çarşamba günü ziyaretçilerine 31. kez kapılarını açtı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliği ile sektörün nabzını tutan fuarda ziyaretçiler, sektördeki tüm yenilikleri, son teknoloji makine ve ürünleri aynı platformda tanıma fırsatı bulurken, plastik sektörüne ait son teknoloji ürünleri de test etme şansı yakalayacaklar.

Dünyanın en büyük 3. plastik fuarı

Fuarın açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, “Fuarcılıkta geçirdiğimiz süre zarfında birbirimizi dinlemeyi ve anlamayı becerdik. Ortaya koyduğumuz hedefleri büyük bir sabırla gerçekleştirmenin gayreti içindeydik, sanıyorum bugün bunu başardık. Pandeminin getirdiği olumsuz etkileri bugün aşabilmemiz birbirimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. Fuarcılıkta dünyada en hızlı toparlanan üçüncü ülke olduk. Bu süreçte çok önemli fuarlar düzenledik. Bunlardan biri de PAGEV’le beraber düzenlediğimiz Plastik Endüstrisi Fuarı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda 2019 yılının rakamlarını yakalamıştık, bu sene ise katılımda %17’lik bir büyüme ile yüzlerce ülkeden ziyaretçi ile fuarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Şu an dünyanın en büyük 3. plastik fuarı olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesileyle herkese gönlünce beklentilerinin karşılandığı bir fuar dönemi geçirmesini diliyorum” dedi.

Geri dönüşüm teknolojileri sergileniyor

GPCA Körfez Ülkeleri Petrokimya Üreticileri Birliği Genel Müdürü Abdulvahap Al Sadun, “31. İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada böyle güzel bir buluşma görmek çok sevindirici. Günümüzde yeşil ekonomi kavramı etkisini artırıyor. Tüm atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir değer taşıyor. Bu teknolojileri keşfetmek için de Plast Eurasia’da bunun için hazırlanmış bölümü ziyaret etmek için kişisel olarak çok heyecanlıyım” diye konuştu.

"Tek cümle ile Plast Eurasia İstanbul: Değer üretmek!"

Açılış töreninde düşüncelerini ifade eden PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Seneler önce plastik endüstrisi henüz küçükken başlayan Plast Eurasia bugün dünyada baktığımızda bütün fuarlar arasında üçüncü, her sene düzenlenen fuarlar arasında ise ikinci sırada yer alıyor. Müthiş bir başarı, başından başlayarak fuara emek veren herkese teşekkür ediyor ve bugün fuarımızın 31. yılını kutluyoruz. PAGEV ve TÜYAP olarak bugün sesimiz gür çıkıyorsa bu emeği verdik ve bu fuarı 31 yıldır yaptık diyebilmemizdendir. Fuarımızın tanıtımları yıl boyunca çok güçlü bir şekilde devam etti. Dün ise Tüyap’ın ev sahipliğinde plastik sektörümüz için bakanlık yetkililerin katılımlarıyla önemli bir kongreyi gerçekleştirdik. Bütün bakış açımız ise tek bir cümleyle özetlenebilir: Değer üretmek! Bu duygu ve düşüncelerle fuarımızın tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç törene katıldı

Fuarın resmi açılışını gerçekleştiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Gerçekten bu süre içerisinde fuarın bu denli başarılı bir noktaya gelmesi çok önemli bizim için. Fuarın organizatörü TÜYAP’a ve araştırma, geliştirme ve eğitim gibi önemli üç konuyu vakıf ismine taşıyarak vizyonerliğini ortaya koyan PAGEV’e çok teşekkür ediyorum. Bu fuar plastik sektörünün yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Bu sayede Türkiye’yi ve İstanbul’u fuarcılık yönünde inşallah çok farklı bir noktaya taşıma konusunda çalışacağız. Tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek açılış kurdelesini kesti.

65 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Geçen sene 39 ülkeden 900’ün üzerinde alım heyeti, 99 ülkeden 60 bin 742 ziyaretçi, 39 ülkeden 852 katılımcı firmanın yer aldığı fuara bu sene Romanya, Çekya, Bosna Hersek, Irak, Fas, Kosova, Kuzey Makedonya ve Cezayir ülkeleri Ticaret Bakanlığı’nın alım heyeti ile fuara katılacak. Fuarda; Almanya, Amerika, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Malezya, Tayland, Tayvan ve İran başta olmak üzere 123’ün üzerinde ülkeden 65 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Fuar, dört gün boyunca sadece son gün 18.00’e kadar olacak şekilde 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.