PlayStation Sony’nin kâr hesabını değiştirdi, yıllık hedef yükseldi

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Sony, nisan-haziran döneminde faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 476,5 milyar yene çıkardı. Grup gelirleri yüzde 8 artışla 2,84 trilyon yene yaklaşırken net kâr yüzde 32 yükseldi.

Sonuçlarda oyun ve ağ hizmetleri ile görüntü sensörü birimleri belirleyici oldu. PlayStation donanım satışları gerilese de çevrim içi kullanıcı sayısı ve bölümün kârlılığı Sony’nin yıllık hesabını yukarı taşıdı.

Yıllık hedef 1,72 trilyon yene çıktı

Sony, Mart 2027’de sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini mayısta açıkladığı 1,6 trilyon yenden 1,72 trilyon yene yükseltti. Güncelleme, önceki tahmine göre yüzde 8’lik artış anlamına geliyor.

Yıllık gelir beklentisi 12,3 trilyon yenden 12,5 trilyon yene, hissedarlara ait net kâr tahmini ise 1,16 trilyon yenden 1,21 trilyon yene çıkarıldı.

Şirket, tahmin değişikliğinde oyun bölümündeki güçlü kârlılık, döviz kurlarının olumlu etkisi, ABD’de alınan tarife iadeleri ve maliyetlerde sağlanan iyileşmenin rol oynadığını bildirdi.

İlk çeyrekte Sony’nin toplam geliri 2,62 trilyon yenden 2,84 trilyon yene yükseldi. Faaliyet kâr marjı yüzde 13’ten yüzde 16,8’e, vergi öncesi kâr ise yüzde 34 artışla 477,5 milyar yene çıktı.

PlayStation satıştan ziyade kârını artırdı

Oyun ve ağ hizmetleri bölümünün geliri 937,1 milyar yenle geçen yılın aynı dönemine yakın kaldı. Bölümün faaliyet kârı ise yüzde 37 artarak 202 milyar yene ulaştı.

Döviz hareketleri ve ABD’de alınan tarife iadeleri kârlılığı destekledi. Buna karşılık PlayStation donanım satışlarındaki gerileme, üçüncü taraf oyun gelirlerindeki düşüş, yeni nesil platform yatırımları ve yeniden yapılanma giderleri sonucu sınırladı.

PlayStation 5 satışları ilk çeyrekte 2,5 milyon adetten 1,6 milyon adede geriledi. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satılan tam oyunların sayısı ise 65,9 milyondan 66,1 milyona yükseldi.

Dijital indirmelerin toplam oyun satışları içindeki payı yüzde 82’ye çıktı. PlayStation’ın aylık aktif kullanıcı sayısı haziranda yıllık yüzde 2 artışla 125 milyona ulaşarak haziran ayları için rekor kırdı.

Toplam oyun süresi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı. Sony, önceki yılın aynı döneminde büyük oyunlara gelen sezon güncellemeleri ve yeni çıkan güçlü yapımlar nedeniyle karşılaştırma tabanının yüksek olduğunu belirtti.

Şirket ayrıca yükselen bellek fiyatlarına rağmen mali yıl boyunca planlanan PlayStation 5 satışlarını karşılayacak miktarda bellek tedarik ettiğini açıkladı. Donanım kârlılığının geçen mali yıla yakın kalması bekleniyor.

Sensörlerde kâr iki katı aştı

Görüntü ve algılama çözümleri bölümü, Sony’nin ilk çeyrekteki ikinci büyük kâr motoru oldu. Bölümün satışları yüzde 26 artarak 512,7 milyar yene ulaştı.

Faaliyet kârı yüzde 125 artışla 122,2 milyar yene çıktı. Mobil cihazlara yönelik görüntü sensörü satışları, daha yüksek değerli ürünlerin toplam içindeki payı, birim satışlardaki artış ve zayıf yen sonuçları destekledi.

Sony, görüntü sensörü bölümünün yıllık gelir tahminini 2,07 trilyon yenden 2,11 trilyon yene yükseltti. Bölümün faaliyet kârı beklentisi de 400 milyar yenden 420 milyar yene çıkarıldı.

Şirket, mali yılın ikinci yarısında bellek fiyatlarının üst segment akıllı telefon sevkiyatlarını etkileyebileceği konusunda temkinli kaldı. Mobil sensör gelirlerinin yıllık bazda hafif gerilemesi bekleniyor.

Sony’nin müzik bölümündeki satışları yüzde 21 artarak 562 milyar yene, faaliyet kârı yüzde 14 artarak 105,9 milyar yene çıktı. Canlı etkinlikler, ürün satışları ve dijital müzik gelirleri bölümü destekledi.

Deprem etkisi tahmine girmedi

Sony, 28 Temmuz’da meydana gelen Kumamoto depreminin mali etkisini yeni yıllık tahminlerine dahil etmedi. Şirket, zararın henüz makul biçimde hesaplanamadığını bildirdi.

Sony’nin Kumamoto Teknoloji Merkezi depremden hemen sonra üretimi durdurdu. Tesiste üretime dönüş çalışmaları devam ederken Nagasaki, Oita ve Kagoshima’daki fabrikalar yeniden faaliyete geçti.

Kumamoto tesisi, akıllı telefonlarda kullanılan görüntü sensörleri açısından Sony’nin kritik üretim merkezleri arasında bulunuyor. Kesintinin uzaması halinde güçlü ilk çeyrek performansına rağmen sensör bölümünün üretim ve teslimat takvimi baskı görebilir.

Bundan sonraki dönemde PlayStation 5 donanım satışları, bellek maliyetleri, yeni oyun takvimi ve Kumamoto fabrikasının tam kapasiteye dönüş süresi Sony’nin yükselttiği yıllık hedefe ulaşıp ulaşamayacağını belirleyecek.