Pokemon kartları yatırım araçlarına kafa tuttu: Borsayı solladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Koleksiyon dünyasının en popüler ürünlerinden Pokemon kartları, 2026'da gösterdiği performansla finans piyasalarını geride bıraktı. Ağustos ayının ilk günleri itibarıyla kartların değeri yılbaşından bu yana yüzde 27,9 yükselirken, aynı dönemde S&P 500 yüzde 12,8 arttı. Bitcoin ise yüzde 28,8 değer kaybetti.

Koleksiyon kartlarına yönelik ilgi 2026'da hız kesmeden devam ediyor. Pokemon kartları, yılın ilk 7 ayını aşkın bölümünde değerini yaklaşık yüzde 28 artırarak dikkat çekici bir performansa imza attı.

Ağustos ayının ilk günlerine kadar Pokemon kartlarında kaydedilen yüzde 27,9'luk yükseliş, ABD'nin gösterge endekslerinden S&P 500'ün aynı dönemdeki yüzde 12,8'lik getirisinin iki katından fazlasına karşılık geldi. Bitcoin'in aynı dönemde yüzde 28,8 değer kaybetmesi ise aradaki farkı daha da belirgin hale getirdi.

Perakende satışlarda büyük sıçrama

Koleksiyon kartlarına yönelik talebin yükselişi perakende satış rakamlarına da yansıdı. ABD'li perakende zinciri Target, 2025 yılında koleksiyon kartı satışlarının yüzde 70 arttığını bildirdi.

Pokemon kartlarına yönelik yoğun ilgi, kartların kondisyonunu inceleyerek derecelendiren şirketlerde de yoğunluğa neden oldu. Sektörün önde gelen şirketlerinden PSA, gelen taleplerin yüksekliği nedeniyle bazı yeni kart gönderimlerini geçici olarak durdurdu.

Bulbasaur kartına 809 bin dolar

Talepteki artış açık artırma fiyatlarında da kendisini gösterdi. PSA tarafından derecelendirilen bir Bulbasaur kartı, Goldin tarafından gerçekleştirilen açık artırmada 809 bin 94 dolara alıcı buldu.

Satış, Bulbasaur için yeni bir açık artırma rekoru olarak kayıtlara geçti. Charmander ve Squirtle kartlarında da rekor seviyelerde satışlar görüldü.

Gözler 30. yıl özel serisinde

Pokemon kartlarına yönelik ilgiyi artırabilecek yeni bir gelişme de eylül ayında yaşanacak. Pokemon Trading Card Game'in 30. yıl dönümüne özel hazırlanan genişleme paketinin 16 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni serinin ardından ilerleyen aylarda farklı ürünlerin de satışa çıkarılması bekleniyor. Koleksiyoncuların kart satın almak için tercih ettiği başlıca satış kanalları arasında TCGplayer, Amazon, Walmart ve Pokemon Center bulunuyor.

Ücretsiz girişli organizasyonlar ve koleksiyoncuları bir araya getiren etkinliklerin yaygınlaşması da kart piyasasına yönelik ilginin büyümesine katkı sağlıyor.