Politika faizi, yüzde 20'li rakamları görmeden 'iyimser' olmak zor
DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk ihracatçısı için küresel risklerin yanında içerdeki tabloya da işaret ederek, ihracatta yüzde 2 olan döviz desteğinin özellikle KOBİ’ler için artırılması gerektiğini vurguladı. Olpak, bunun ihracatçıya moral olacağını belirtti.
Nurdoğan A. ERGÜN
İzlenen ekonomi politikalarının bu yıl da 2024’ten farklı olmayacağını söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ihracatta yüzde 10’lu artışları beklemenin gerçekçi olmayacağını belirtti. Faizlerin de yüzde 20’li rakamların altına inmeden ‘iyimser’ olmamak gerektiğini dile getiren Olpak, “Faizlerin yüzde 45 olması ihracatçıyı çok ilgilendirmiyor. İyimser olmak için 20’li rakamları görmemiz lazım.
Bu tabloda da bunu beklemek çok gerçekçi değil” yorumunu yaptı. Her sene ihracatı 30 milyar dolar gibi artırmanın pek mümkün olmayacağını belirten Olpak, “Bu işin ihracatta kilogram değerini konuşarak olmayacağını gördük. Artık şapkadan tavşan çıkarmak zorundayız” dedi. Olpak’a göre, bunun temel kurallarından biri transit mal ticareti konusunda yol alacak adımların atılması.
KOBİ’ler gücünü kaybederse toparlamak zor olur
Finansman konusunun da kilit role sahip olduğunu dile getiren Olpak, özellikle ihracatçının Merkez Bankası’na yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğuna işaret etti. Bu oranın artık kaldırılması ya da en azından yüzde 20’lere düşürülmesini talep eden Olpak, MB’nin rezervlerinin artık belli bir noktaya geldiğini, kaldırılmaması için bir neden olmadığını söyledi.
Diğer yandan ihracatçılara yönelik yüzde 2 olan döviz desteğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Olpak, “Bunlar ihracatçıya moral verir. En azından KOBİ’ler için bir formül geliştirilebilir. KOBİ de küçük ve orta şeklinde bölünüp yüzde 3, yüzde 5 gibi destek oranları uygulanabilir. KOBİ’ler zor durumda. KOBİ’yi öldürürsek tekrar canlandıramayız” diye konuştu.
“Türk iş insanının tek istediği öngörülebilirlik”
Sadece içerde değil global anlamda da belirsizliklerin 2025’te devam ettiğini ifade eden Nail Olpak, ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez bir lider olması, AB’deki liderlik savaşları, global ticaret savaşları ve özellikle de ülke içi koşulların iş dünyası için belirsizlikleri artırdığını söyledi.
Türk iş insanlarının en azından ülke içinde tek ihtiyacının öngörülebilirlik olduğunu vurgulayan Olpak, “Paritenin kaç olacağından çok nasıl bir seyir izleyeceği, kazanılmış hakların korunup korunamayacağı, yatırım ortamının nasıl şekilleneceğini iş insanı bilmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Dünyada bir taraftan serbest ticaret konuşurken, bir yanda da gün gittikçe artan ticaret savaşları ve ticaretteki bloklaşmalarını konuşulduğunu kaydeden Olpak, “Görünen o ki bu bloklaşmaları önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağız” dedi. Bu dönemde iki bölgenin çok konuşulacağını da belirten Olpak, “Dış ticaretimizin en önemli partneri olan Avrupa Birliği. Ve elindeki imkanlarla, özellikle Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle dünyada farklı bir süreç oluşturacak ABD.
Tabii Amerika’yı sadece kendisiyle değerlendirmiyoruz. Bu bağlamda uzun yıllardır dünyanın takip ettiği Çin ve Hindistan’a da bakıyoruz. Hindistan’a hep geliyor diyorduk. Ama Hindistan, ABD ve Çin’in arasındaki bu rekabetin şartlarının sonucu olarak da ittirilerek geliyor. Asya Pasifik artık India Pasifik oluyor. Bunu görmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.
“Yeşil dönüşümle yeni bir ekonomik dizayn geliyor”
“Yeşil dönüşüm ile yeni bir ekonomik dizayn geliyor” diyen Olpak, şunları söyledi: “Ağırlığı elbette AB kaynaklı. Trump orada başka adımlar atacak gibi, bunun da farkındayız. Ama dış ticaretimizin yarısını yaptığımız AB bloğu da bize bu yeni sistemi getireceğini söylüyor.
Örneğin yapılacak yatırımlarda; banka kredilerinde, ki ekonominin temel dinamiği olan finansmanı sağladığınız yerlerde de bundan sonra yeşile bağlı kredilerin verileceğini düşündüğünüz zaman göz ardı edemeyeceğiniz, dönüşüm diye ifade edemeyeceğiniz bir süreç. Yeşil dönüşümde bambaşka bir ekonomik dizayn var. Biz bu dönüşümü ve yeni ekonomik dizaynı ıskalarsak kötü olacak.”
“Suriye için çok aceleci açıklamalar yapıldı”
Suriye’nin yeni döneminde Türkiye için ne tür fırsatlar olacağı konusunda yapılan açıklamaları “Çok aceleci oldu” şeklinde yorumlayan Nail Olpak, “Suriye’nin yeniden yapılanmasını ve fırsatları konuşmak için çok erken, uzun bir zamana ihtiyaç var. Biz hala Irak’ın altyapısını konuşuyoruz. Ticarette kimsenin önünde engel yok ama bir ülkenin altyapısına talip olmak uluslararası fon gerektirir. Hala güvenlik ortamının sağlanamadığı yerde önce bu fonun konuşulması lazım. Yeni yönetim, gümrüklere koyduğu kararla günlük hayatı döndürmeye çalışıyor” diye konuştu.
“AB ile diyalog yetmiyor adım atılması gerekiyor”
AB ile yüksek düzeyli ekonomi diyaloğu toplantısının 6 yılın ardından yeniden yapılacağını belirten Olpak, “Bunu pozitif bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak Türkiye olarak beklentilerimizi sadece diyalog değil. Artık adım atılması gerekiyor. İş insanlarımızın vize sorunu, TIR’larımızın geçiş kotası yaşadığı bir dönemde sadece diyalog yeterli kalmayacak. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor” dedi.
Olpak, Amerika Bölgesini de ikiye ayırarak takip etmeye karar verdiklerini belirterek, “Latin Amerika ve Kuzey Amerika olarak ele alıyoruz. ABD ile 40 milyar dolara doğru giden bit ticaret hacmine ulaştık. Bu 20 milyar dolar seviyesinde çakılı gibi ilerlerdi hep. Demek ki 20’den 40’a yükseliyorsa, 40’tan yukarıya doğru daha da artabilir” dedi.
“3. ülkelerde işbirliğine hazırız”
Türk firmaları açısından önemli olabilecek bir konunun da işbirliği yoluyla yatırım fırsatları olduğunu kaydeden Nail Olpak, “Özellikle Türk ve Amerikan şirketlerinin Orta Asya ile birlikte Afrika bölgesi gerçekleştirebileceği işbirlikleri US Exim Bank ve DFC (U.S. International Development Finance Corporation) finansmanlarıyla temin edilmesi durumunda fırsata dönüştürülebilir” dedi.
“Almanya’da satın almalar için fırsat olabilir”
Seçim ve lider arayışında olan Almanya’da özellikle firmalarda bir yorgunluk, sessizlik dönemi yaşandığını söyleyen Nail Olpak, “Bu durgunluk çok hoşumuza gitmeyen bir tablo. Bir de gelecek 3-5 yıllık süreçte 6 milyona yakın kalifiye iş gücünün emekli olması gibi önemli bir problemi var. Almanya bizim Avrupa’daki ana pazarımız. Burayı iyi takip etmemiz lazım. Öte yandan imkan olursa Alman firmalarla işbirliği ve satın almalar için fırsat zamanı. Ancak o konuda da temkinli davranıyorlar” dedi.