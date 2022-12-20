Polonya doğal gaz tarifelerini dondurdu

Mevzuata göre, doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200,17 zloti (42,8 avro) ile sınırlandırılacak ve dağıtım ücretleri dondurulacak.

Gaz tarifeleri, haneler, okullar, sağlık ve sosyal bakım tesisleri gibi kamu hizmetleri de dahil olmak üzere, gelir düzeyine bakılmaksızın herkes için dondurulacak.

Ek olarak, gelir düzeyine bağlı olarak, bazı haneler doğal gazda KDV iadesi için de başvurabilecek.

Gelir kriteri, tek kişilik hanelerde kişi başına aylık 2100 zloti (449 avro) ve daha büyük hanelerde kişi başına 1500 zloti (321 avro) olarak belirlendi.