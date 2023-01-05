Polonya'nın LNG ithalatı yüzde 57 artarak rekor kırdı

Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNİG tarafından yapılan açıklamada, LNG ithalatındaki yükselişin Rus enerji kaynaklarından uzaklaşmayla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın geçen yıl nisan itibarıyla Polonya'ya gaz tedariğini kestiği anımsatılarak, geçen yıl Swinoujscie'de bulunan LNG terminalinin aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

Buna göre, Polonya'ya 4,4 milyon ton LNG taşıyan 58 tanker ulaştı. Böylece Polonya'nın 2022'deki LNG ithalatı yüzde 57 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Ülkeye ulaşan LNG tankeri sayısı da 2021'de 35 iken geçen yıl 58'e yükseldi.

Polonya'ya en fazla LNG teslimatı 36 tanker ile ABD'den geldi. Bu ülkeyi 18 sevkiyat ile Katar izledi. Nijerya, Trinidad ve Tobago ile Mısır'dan da LNG satın alındı.