Porsche vites değiştiriyor: Fiyatları yüzde 20 artıracak

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Porsche, düşen satışlar ve kâr marjındaki sert gerilemenin ardından strateji değişikliğine gidiyor. Alman otomobil üreticisi daha az araç satıp, daha pahalı ve yüksek marjlı modellere ağırlık vermeyi planlıyor.

Şirket, en pahalı modellerinin ortalama fiyatını 2030'a kadar yaklaşık yüzde 20 artıracak. Bugün yaklaşık 270 bin euro olan ortalama fiyatın 330 bin euronun üzerine çıkması hedefleniyor. Yeni CEO Michael Leiters, stratejinin temelini "hacim yerine değer" yaklaşımının oluşturacağını söyledi.

Ferrari modeli örnek alınıyor

Porsche'nin yeni stratejisinde Ferrari'nin yüksek fiyat, sınırlı üretim ve yüksek kâr marjına dayanan modeli öne çıkıyor.

Şirket, yüksek marjlı spor otomobiller ile sınırlı sayıda üretilen modellerin portföydeki ağırlığını artıracak. Bu araçların toplam içindeki payının yaklaşık üçte birden yüzde 45'e çıkarılması planlanıyor. Leiters, "Konumumuzu daha da yükseltmek, Porsche'nin münhasırlığını korumak ve fiyatlandırma gücü kazanmak istiyoruz." dedi.

Ferrari'nin faaliyet marjı yüzde 30 seviyesinde bulunurken Porsche, önümüzdeki yıllarda aradaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Kâr marjı yüzde 18'den yüzde 1,1'e düştü

Strateji değişikliğinin arkasında Porsche'nin son yıllarda yaşadığı sert kan kaybı bulunuyor. Şirketin teslimatları 2023'te yaklaşık 320 bin adet seviyesindeyken geçen yıl 279 bin 449'a geriledi. Aynı dönemde faaliyet marjı yüzde 18'den yüzde 1,1'e kadar düştü.

Çin'deki satışların zayıflaması, ABD tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümünün maliyeti şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Porsche ayrıca daha önce geri plana ittiği benzinli modellere yeniden yatırım yapmak zorunda kaldı.

Model sayısı ve maliyetler yüzde 20 azalacak

Porsche'nin dönüşümü yalnızca fiyatlarla sınırlı olmayacak. Ürün geliştirme maliyetlerinin yüzde 20, model çeşitliliğinin de yüzde 20 azaltılması planlanıyor. Audi ile daha fazla ortak platform kullanılarak geliştirme harcamalarının düşürülmesi hedefleniyor. Şirketin başabaş noktası da yıllık 200 bin aracın altına çekilecek.

9 bin kişi işten çıkarılacak

Maliyet azaltma programı çalışanları da etkileyecek. Porsche, sendikalarla yapılan anlaşma kapsamında 2035'e kadar 9 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek. Bu sayı şirketin toplam iş gücünün yaklaşık beşte birine karşılık geliyor.

Şirket buna karşın 2030 için yüzde 10-15 faaliyet marjı hedefini koruyor. 2035'te ise yüzde 15 marja ulaşılması amaçlanıyor.

Elektrikli 911 olmayacak

Porsche ürün gamını da yeniden şekillendirecek. Yeni içten yanmalı motorlu Macan'ın 2028'de piyasaya çıkması planlanıyor. Aynı yıl benzinli ve plug-in hibrit seçeneklere sahip yeni bir SUV da tanıtılacak.

Şirket ayrıca 911'in üzerinde fiyatlandırılacak yeni bir süper spor otomobil üzerinde çalışıyor. Porsche, 911'in tamamen elektrikli versiyonunu üretmeyi planlamıyor. Elektrikli 718'in ise gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket uzun vadede benzinli ve plug-in hibrit araçlarla tamamen elektrikli modeller arasında yaklaşık ikiye bir oran hedefliyor.