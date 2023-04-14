Prof. Demirtaş'tan dolar tahmini: Dolar şu an bırakılsa 24-25’e gider!

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ekonominin geldiği noktaya dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

*Dolar'ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız.

*Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan Yanlış ekonomi politikası ile 13-15'lere çıkınca Enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı.

“Şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek”

*Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.

*Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek. Yapmanız gereken şey: MB bağımsızlığı Liyakatli Yöneticilerle Yönetmekti.

*Bunları 183629263936193739 kere yazdım. 10 yıl boyunca yazdım. Dinlemediniz. Sonuç ortada.

*Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyonu geri çeviremezsiniz…

1000 TL'lik banknot lazım

*Yeni Banknot çıkarılması lazım. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu.