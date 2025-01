Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Dünya'da okurlarıyla buluşuyor

Takip Et

Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ile 13 kitabı bulunan Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Türkiye'nin en köklü ekonomi gazetesi Dünya'da okurlarıyla buluşuyor.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak kimdir?

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde “Terörizm ve Uluslararası Güvenlik” Okulu’nu bitirdi.

Deniz Ülke Kaynak, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Hava Harp Okulu ve Harp Akademileri’nde dersler verdi. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, sonrasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini üstlendi.

2016 – 2017 yılları arasında Oxford Üniversitesi St.Antony’s College’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2017’de Üsküdar Üniversitesi’ne katıldı ve hem rektör danışmanı hem de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanı olarak, halen sürdürdüğü görevine atandı.

Kaynak, Oxford Üniversitesi CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) merkezinde kıdemli öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda kurucusu olduğu Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi’nin direktörü olarak görev yapmaktadır.

Son dönem çalışmalarında politik psikoloji perspektifinden güvenlik meselelerinin incelenmesi ve terörün barışçıl yöntemlerle çözümü konusuna yoğunlaşan Kaynak, bu amaçla kurulan uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma grubu olan IDI (International Dialogue Initiative) yönetim kurulu üyesidir. Kaynak aynı zamanda Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi’ne kabul edilen az sayıdaki Türk akademisyenler arasındadır.

Deniz Ülke Kaynak, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)’nin, ve Teknolojide Kadın Derneği’nin kurucuları arasındadır ve “Yönetim Kurullarında Kadın” derneğinin danışma kurulu üyesi olarak Türkiye’de ve dünyada kadının güçlenmesi projelerine destek vermektedir.

Yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve 13 kitabı bulunmaktadır. Editörlüğünü üstlendiği Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, Travmaların Gölgesinde, Pandeminin Psikopolitiği ve Bitmeyen Yas: Covid başlıklı eserlerin yanı sıra uluslararası ilişkiler alanının temel kaynak eserlerinden olan Uluslararası İlişkiler Sözlüğü’nün de yazarlarındandır. Bazı kitapları arasında Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna: Terör, Büyük Resmi Görmek, Duvar ve Travmadan Zafere’yi sayabiliriz.

Kaynak’ın aynı zamanda Wall ve “Constructing Motherhood Against Political Violence” adlı İngilizce yayınlanan 2 kitabı bulunmaktadır.

Kaynak 2013-2022 yılları arasında Denizbank bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.