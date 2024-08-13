Prof. Dr. Hakan Kara 'Dış açık nasıl daralıyor' sorusuna yanıt verdi: Üç nedeni var...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı cari işlemler hesabına ilişkin verileri açıkladı.

Cari işlemler hesabı haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari dengede Eylül 2023'ten bu yana ilk kez fazla verildi.

Yıllıklandırılmış cari açık ise 24,8 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,5 milyar dolar fazla verdi.

Dış açık nasıl daraldı?

Değerli TL ve zayıf ihracat ortamında dış açığın nasıl daraldığı ise dikkat çeken bir konu. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, bunun üç temel nedeni olduğunu ifade etti. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu üç nedeni şöyle sıraladı:

1) Para politikasının normalleşmesi ile altın ithalatı azaldı.

2) Dünya enerji fiyatları düştü.

3) Sıkılaştırıcı politikalarla talep kısılıyor, büyüme yavaşlıyor.