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Prof. Dr. Hakan Kara: Şirket kârlarını faiz değil, giderler eritti

Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılında şirket kârlılıklarının gerilemesinde finansman maliyetlerinin sanıldığı kadar belirleyici olmadığını vurguladı. Kara’ya göre, kamuoyunda oluşan “faiz ve kur farkları kârları eritiyor” algısı gerçeği tam yansıtmadığı yönünde.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Prof. Dr. Hakan Kara: Şirket kârlarını faiz değil, giderler eritti
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Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 2024’te finansman giderlerinin net satışlara oranında kayda değer bir anormallik olmadığını belirtti. Bu durumun, finansman maliyetlerinin şirket kârlılığı üzerindeki etkisinin abartıldığına işaret ettiğini ifade etti.

Kara, asıl baskının satış maliyetleri ve faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklandığını söyledi. Üretim maliyetlerindeki yükselişin ve genel yönetim ile pazarlama giderlerindeki belirgin artışın, şirketlerin brüt ve net kâr marjlarını aşağı çektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Hakan Kara: Şirket kârlarını faiz değil, giderler eritti - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ