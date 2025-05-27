Prof. Dr. Hakan Kara: Şirket kârlarını faiz değil, giderler eritti
Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 yılında şirket kârlılıklarının gerilemesinde finansman maliyetlerinin sanıldığı kadar belirleyici olmadığını vurguladı. Kara’ya göre, kamuoyunda oluşan “faiz ve kur farkları kârları eritiyor” algısı gerçeği tam yansıtmadığı yönünde.
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 2024’te finansman giderlerinin net satışlara oranında kayda değer bir anormallik olmadığını belirtti. Bu durumun, finansman maliyetlerinin şirket kârlılığı üzerindeki etkisinin abartıldığına işaret ettiğini ifade etti.
Kara, asıl baskının satış maliyetleri ve faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklandığını söyledi. Üretim maliyetlerindeki yükselişin ve genel yönetim ile pazarlama giderlerindeki belirgin artışın, şirketlerin brüt ve net kâr marjlarını aşağı çektiğini kaydetti.
2024’te şirketlerin karını eriten temel faktörün finansman maliyeti (faiz +kur farkları) olduğu gibi bir algı oluşmuş. Tam öyle değil 2024’te finansman maliyetinin net satışlara oranında bir anormallik yok. Diğer faktörler (satış maliyeti ve faaliyet gideri) daha belirgin artmış. pic.twitter.com/YMmbmDLiXH— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 27, 2025