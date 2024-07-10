Prof. Dr. Hakan Kara'dan istihdam rakamlarına ilişkin kritik yorum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs Ayı Hanehalkı İş Gücü Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Prof. Dr. Hakan Kara'dan ilk yorum

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, mayıs ayı rakamlarına ilişkin X (Twitter) hesabından bir değerlendirme yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, “İstihdam oranının artmaya devam etmesi, ikinci çeyrek itibarıyla ekonomide ciddi bir soğuma olmadığına işaret ediyor” ifadesini kullandı.