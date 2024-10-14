Prof. Dr. Hakan Kara’dan kredi kartı vergisine tepki: Fatura yine orta sınıfa kesildi

Hükümet, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için bir dizi yeni vergi getirirken en çok kredi kartlarına getirilen vergi dikkat çekti. 100 bin liralık kredi kartlarından 750 liralık vergi alınmasını öngören düzenlemeye yönelik eleştiriler artıyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da kredi kartı vergisine "Olan orta sınıfa oluyor." diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Kara, orta sınıfın vergi yükü nedeniyle giderek eridiğine dikkat çekti.

'Olan orta sınıfa oluyor'

Kara açıklamasında, "Son dönemdeki bazı vergi/harç/katkı payı düzenlemeleri (mesela yurt dışı çıkış harcının 500 TL’ye çıkarılması, kredi kartı limitine göre 750 TL katkı alınması vs.) alt gelir grubunu kollayan fakat en üst gelir grubuna da pek dokunmayan uygulamalar. Olan orta sınıfa oluyor." ifadelerini kullandı.