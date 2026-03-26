Prof. Dr. Hakan Kara’dan kritik revizyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin rekabet gücü endeksinin tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti.

Kara, kurun kontrol altında tutulmasına rağmen enflasyonun yeterince düşürülemediğine dikkat çekerek, “Savaş sonrası iş daha da zorlaşacak. Konu kuru tutup bırakarak çözülebilecek kadar basit değil” dedi.

Ekonomi politikalarının mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirten Kara, programın kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı.