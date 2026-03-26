Prof. Dr. Hakan Kara’dan kritik revizyon mesajı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Ali Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin rekabet gücü endeksinin tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti.
Kara, kurun kontrol altında tutulmasına rağmen enflasyonun yeterince düşürülemediğine dikkat çekerek, “Savaş sonrası iş daha da zorlaşacak. Konu kuru tutup bırakarak çözülebilecek kadar basit değil” dedi.
Ekonomi politikalarının mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını belirten Kara, programın kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Rekabet gücü endeksimiz tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Temel nedeni kurun kontrol edilmesine rağmen enflasyonun yeterince düşürülememesi. Savaş sonrası iş daha zorlaşacak. Konu kuru tutup bırakarak çözülebilecek kadar basit değil. Programın kapsamlı revizyona ihtiyacı var. pic.twitter.com/xs0VZ3HhEZ— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 26, 2026