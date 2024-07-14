Prof. Dr. Hakan Kara’dan ‘Trump’a suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler’ sorusuna yanıt

İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Suikast girişimi ile birlikte Trump’ın kazanması kesinleşti” derken, piyasalara ilişkin şu yorumu yaptı:

* Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir.

* Trump'ın büyüme dostu ve korumacı politikaları ABD'de enflasyon ve kamu borcu kaynaklı riskleri canlı tutacaktır. Böyle bir ortam hisse dostu fakat tahvil düşmanı olur.

Prof. Dr. Kara, mesajının altında eklediği notta öngörüsünün "orta vadeli bir analiz olduğunu, kısa vadede piyasayı ABD'de enflasyon ve faiz görünümü şekillendireceğini" vurguladı.