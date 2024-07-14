Son Dakika: Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırganın kimliği belli oldu: Thomas Matthew Crooks

FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı silahla kulağından yaralayan saldırganın kimliğini kamuoyuyla paylaştı.

FBI'dan yapılan açıklamada saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirtildi.

Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan Gizli Servis elemanları tarafından öldürüldü. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthews Crooks olduğu açıklandı.

Thomas Matthew Crooks'un saldırıyı gerçekleştirdiği Butles kasabasına 70 kilometre mesafedeki Bethel Park bölgesinden olduğu ifade edildi.

FBI açıklamasında, "Bu aktif ve devam eden bir soruşturma ve soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olan herkesin çevrimiçi olarak fotoğraf veya video göndermesi teşvik edilmektedir" denildi.

Thomas Matthew Crooks, Donald Trump'a bir binanın üzerinden ateş açtıktan sonra güvenlik güçler tarafından vurularak öldürüldü.