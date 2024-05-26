Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Daha kötüsü gelecek" diyerek 2024 sonunu işaret etti

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.

Hemen her paylaşımı gündem yaratan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'de alım gücünün feci derecede düştüğünü ve dar gelirlinin can çekiştiğini ifade ederek, "Maalesef size iyi haber veremiyorum: Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" değerlendirmesi yaptı.

Sabit gelirlinin alım gücünün daha da düşeceğini öngören Özgür Demirtaş, "Pahalılığa inanamayacağınız" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) mesajını şöyle sonlandırdı: "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalaca uyardım Hepsi gerçek oldu."