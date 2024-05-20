Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken tasarruf çıkışı: Fakir fukaradan değil siyasetten başlanır
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin enflasyonla mücadele noktasında devreye soktuğu tasarruf politikalarını eleştirdi. Prof. Dr. Demirtaş, "Tasarrufa fakir fukaradan başlanmaz, siyasetten başlanır" mesajı paylaştı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin fikirlerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.
Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'nin enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü tasarruf politikalarına ilişkin mesajında, "Tasarrufa fakir fukradan başlanmaz, siyasetçiden başlanır" ifadesini kullandı.
Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken tasarruf mesajı şöyle:
* Tasarrufa: Fakir fukaradan başlanmaz, memurdan, işçiden başlanmaz, orta direkten başlanmaz, zenginden bile başlanmaz,
* Tasarrufa: siyasetten başlanır, siyasetçiden başlanır, hükümetten başlanır, itibardan başlanır…