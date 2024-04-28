Prof. Dr. Özgür Demirtaş yazdı: Midenize ekmek girsin istiyorsanız...
Ekonomi uzmanı Prof. Dr Özgür Demirtaş, X hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Prof. Dr. Demirtaş, ekonominin düzelmesi ve refahın yükselmesi için adalet, hukuk ve bağımsız kurumlara vurgu yaptı.
Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin sosyal medya hesaplarından görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, adelet, hukuk ve bağımsız kurumların ülkeler için önemine dikkat çeken bir mesay yayınladı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı son paylaşımında, "Ekonominin düzelmesini istiyorsanız önce adalet diyeceksiniz" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Demirtaş mesajına şöyle devam etti:
* Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz? Önce hukuk diyeceksiniz? Refah içinde mi yaşamak istiyorsunuz? Kurumlar bağınsız olsun diyeceksiniz...
Ekonomi düzelsin mi istiyorsunuz?— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 27, 2024
Önce ADALET diyeceksiniz.
Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz?
Önce HUKUK diyeceksiniz?
Refah içinde mi yaşamak istiyorsunuz?
Kurumlar BAĞIMSIZ olsun diyeceksiniz…