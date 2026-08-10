Proje bazlı devlet desteğinde kurallar değişti: 5 milyar liralık yatırımlar için sözleşme imkanı

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Yatırımlara proje baz­lı devlet yardımı ve­rilmesine yönelik ka­rarda değişiklik yapıldı. "Ya­tırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılma­sına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de ya­yımlandı. Buna göre, kararın 4. maddesinin başlığı "müra­caat süresi ve müracaatta ara­nacak belgeler" şeklinde de­ğiştirildi. Bakanlık, belirledi­ği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için mektupla davet edebile­cek.

Bakanlık, resmi internet si­tesi veya dijital platformla­rı üzerinden resmi hesaplar­la duyuru yaparak çağrıda bu­lunabilecek, çağrı veya davet mektubunda özel koşullar be­lirleyebilecek.

Asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon TL

Bakanlığa başvurmak is­teyen yatırımcı, kalkınma ve yatırım bankalarınca hazırla­nan fizibilite raporu ve dilek­çeyle müracaat edecek. Tek­noloji Hamlesi Programı kap­samında değerlendirilecek yatırım başvurularında bu ku­rallar aranmayacak.

Projelerin karar kapsamın­da değerlendirmeye tabi tutu­labilmesi için öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üreti­mine yönelik olan ve Tekno­loji Hamlesi Programı kapsa­mında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 100 mil­yon lira olacak. Diğer yatırım­lar için asgari sabit yatırım tu­tarı ya da AR-GE harcaması ise 2 milyar lira olarak belir­lendi.

Desteklenmesine karar ve­rilen ve Bakanlığın uygun bul­duğu yatırım projeleri, Cum­hurbaşkanı'na sunulacak, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere destek verilecek ve Bakanlıkça yatırım teşvik bel­gesi düzenlenecek.

5 yıl boyunca rapor zorunluluğu

Yatırımcı, yatırımı tamam­lama vizesini takiben 5 yıl bo­yunca yılda bir kez yararla­nılmaya devam edilen destek miktarlarını içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunacak.

Mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırı­ma başlamayanlar hariç ol­mak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde kararda belirtilen yatırıma başlama tarihinden sonra gerçekleştirilmiş asga­ri 200 milyon lira veya yatırım tutarının yüzde 10'u kadar ya­tırım harcaması gerçekleşti­rildiği belgelenecek.

Yatırımcı tarafından ta­lep edilmesi halinde yatırı­mın kısmen işletmeye geçişi­nin Bakanlıkça görevlendiri­len en az iki eksperce yerinde tespit edilmesiyle, yatırım ta­mamlama vizesi yapılarak ta­mamen işletmeye geçilmesi­ni takiben enerji desteği veya sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması başlatıla­bilecek.

Yatırım tamamlama vize­sinden önce yararlanılabile­cek toplam enerji desteği, be­lirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50'sini geç­meyecek.

Teknoloji Hamlesi Progra­mı'nda olup karar kapsamın­da desteklenen yatırımlar, KOSGEB veya TÜBİTAK ta­rafından doğrudan destekle­nebilecek.

Asgari 5 milyar lira sabit ya­tırım tutarında ve komple ye­ni yatırım niteliğindeki yatı­rım projelerinde Bakanlık, yatırımcılar veya paylarının tamamı yatırımcılara ait işti­raklerle sözleşme imzalayabi­lecek.

Kararın faaliyet raporu dü­zenlemesini içeren maddesi, 26 Kasım 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken diğer maddeleri dün­den itibaren geçerli olacak.

KOSGEB’den girişimcilere 6,5 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin açıklama yaptı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.