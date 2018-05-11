'Proje bazlı teşvik'e yenileri ekleniyor

11 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında bu sene sonuna kadar bir kaç lansman daha yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Zeybekci, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı konuşmada, konuya ilişkin şu mesajları paylaştı:

"Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, hükümetimizin TBMM'den aldığı kapsamlı bir yetki kapsamında hayata geçirilmiştir. Geçen ay yaptığımız lansman da bu yetki kapsamında gerçekleşti. Son derece şeffaf bir çerçevede süreci yürütüyoruz. Bu yetki sürekliliği olan bir yetki. Şu anda da firmalarla doğrudan görüşmeler yaparak ülkemize yeni devler kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreç aynı hızla devam edecek ve inşallah bu sene sonuna kadar birkaç lansman daha yapmayı hedefliyoruz."

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