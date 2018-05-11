Zeybekci: Enflasyonda üretimi artırıcı kararlar alacağız

11 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zeybekci, AA Finans Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" diye konuştu. Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede yeni önlemler geliyor

"Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu: "Ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız."

Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede arzı artırmak önemlidir" bu konuda yeni önlemler alınacağını duyurdu. Zeybekci, "Üretimi artırıcı kararlar da alacağız, ayrıca enflasyonda mücadelede gıda enflasyonuyla da mücadele edeceğiz" dedi. Zeybekci, önlemler ile ilgili olarak, "Tarladan nihai tüketiciye gelene kadar yaşanan yüzde 40'a varan kayıpları bertaraf edeceğiz" bilgisini paylaştı.

'Proje bazlı teşvik'e yenileri eklenecek

"İran ile ticaret yapmaya devam edeceğiz"

ABD'nin İran'a yaptırım kararının Türkiye için bir fırsat olduğunu dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararlarına da uyarak İran ile ticaret yapmaya devam edeceğini vurguladı.

'Seçim ekonomisi' eleştirilerine yanıt

Son dönemde hayata geçirilen teşvikler sonrası 'seçim ekonomisi' eleştirisi yapıldığını bildiren Zeybekci, "Bunları böyle nitelemek doğru değil. Atılan tüm bu adımlar ülkemizin ekonomik dinamiklerini sağlamlaştırmak için attığımız adımların devamından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.

"İhracatta OVP hedefi aşılacak"

Zeybekci, "Bu yılın tamamı için de büyüme beklentimiz yüzde 6 ve üzeridir, bu büyümede ihracat ve üretimin net katkısı ile olacaktır. İhracatımızda da OVP'deki beklentiyi aşacağız ve 172 milyar doları geçeceğiz. Dış ticarette hedefimiz toplam dış ticaretin yüzde 15'ini TL ile yapmak ve TL'nin rezerv para haline gelmesidir" dedi.

ABD'nin çelik kararı

ABD'nin çelik kısıtlaması ile ilgli konuşan Zeybekci şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başlattığı soruşturmalar ve ilave gümrük vergisi uygulamaları kapsamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ABD'ye demir çelikte ticaret açığı veriyoruz şu anda, bu noktada pozisyonumuzu net şekilde anlattık ve gerek DTÖ gerekse ikili bazda adımlar atıyoruz, karşı önlem alabileceğimizi de kendilerine ilettik. Uzlaşma yollarını arıyoruz ve ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: AA