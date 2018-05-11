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'Enflasyonla mücadelede kalıcı yöntemi, yatırım ve üretimdir'

Enflasyonla mücadelede zorlukların iyi tanımlanması gerektiğini dile getiren Zeybekci, "Enflasyonla mücadelenin yöntemi talebi daraltmak, piyasayı sıkılaştırmak değil. Enflasyonla mücadelenin kalıcı yöntemi arzı, üretimi ve yatırımları artırmaktır." dedi
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